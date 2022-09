Sebastian Vettel dook in de 36e ronde vanaf de veertiende plaats de pitlane in om nieuwe banden te scoren. De Duitser kwam vervolgens pal voor de deur van Lewis Hamilton, die Sergio Perez net was gepasseerd voor de derde plek. De Aston Martin-coureur kreeg blauwe vlaggen, maar bleef op zijn versere banden bochtenlang voor het strijdende tweetal rijden. Hierdoor kreeg de Mexicaan de kans om zijn plek terug te pakken, maar uiteindelijk liet Vettel ze voorbij. De wedstrijdleiding besloot hem vijf seconden tijdstraf te geven. Hij finishte de Dutch Grand Prix als veertiende.

"Het duurde nog geen halve ronde en ik was uit de weg", antwoordt Vettel op een vraag over de overtreding tegen Motorsport.com. "Ik kan niet in het niets verdwijnen. Ik heb er een andere mening over, maar die doet er niet toe." Aston Martin-teambaas Mike Krack verdedigt zijn coureur en stipt aan dat Vettel op nieuwe banden een sterk tempo reed. "Het is lastig als je met nieuwe banden de pits uitrijdt en je voorbij wordt gestoken door mensen met ouder rubber", zegt de Luxemburger. "Hij was tot op dat punt niet veel langzamer. Maar misschien reden we iets te lang voor Lewis. Je kunt natuurlijk niet een heel rondje op kop gaan rijden. Dit gebeurt. We wisten overigens wel dat we in deze situatie zouden komen, maar we moesten hem laten stoppen. Hij werd erop gewezen, maar vond het niet erg. Zijn tempo was prima. Hij riep nog tegen ons dat hij de snelheid had om bij ze weg te rijden. Maar goed, als je vlaggen krijgt..."

Vettels race werd verpest tijdens de eerste bandenwissel. Die deed hem achter diverse andere coureurs belanden. "We stopten heel vroeg om te proberen het grootste deel van het middenveld te ontwijken. Dat was ook de juiste manier, vond ik", vervolgt Vettel. "We hadden echter een trage stop. Ik verloor een seconde of drie vier, volgens mij. Vervolgens werd ik gepasseerd door Pierre, Alex, Mick, Zhou en was het close met Daniel. Dat was niet echt lekker en daarmee was dat het ook wel." Halverwege kwam Vettel ook goede vriend Mick Schumacher tegen. "Hij startte in de punten, maar viel terug. Ik begon min of meer als laatste en pakte juist plekken. We kwamen elkaar uiteindelijk tegen. Het was leuk, maar leverde verder niet echt iets op."

Ocon pakt punt

Lance Stroll pakte namens Aston Martin een punt door als tiende te finishen. De renstal hoopte ook dat de Canadees Esteban Ocon voor kon blijven. "We maakten ons er niet druk over dat we buiten de top-tien zouden belanden", zegt Krack. "Op een gegeven moment stonden we achtste en dachten we dat we in ieder geval tegen Alpine konden vechten. We dachten dat zij niet meer gingen stoppen. Wij besloten Lance naar binnen te halen en maakte een flinke stap door Ocon in te halen. We hadden er alle vertrouwen in dat we tenminste een van hen achter ons konden houden. De safety car kwam echter op een moment dat wij bezig waren met inhalen. We waren iets meer dan een seconde per ronde sneller dan Ocon. Bij de safety car kreeg Ocon een vrije stop en stonden de posities vast."