Vettel heeft geen moeite met overstap naar roze helm

De Duitser maakte vooral in zijn kampioensjaren bij Red Bull Racing furore met verschillende helmontwerpen. Bij zo'n beetje elke race kwam hij wel met een nieuwe helm aanzetten. Vanaf 2015 verplichtte de FIA de coureurs echter om het hele seizoen met één en hetzelfde ontwerp rond te rijden. Voor de net naar Ferrari vertrokken Vettel een goede aanleiding om te kiezen voor een minimalistisch wit ontwerp, aangevuld met het zwart, rood en goud van de Duitse vlag.

Dit jaar stapte Vettel over van Ferrari naar Aston Martin en tijdens de filmdag op Silverstone zagen we voor het eerst de nieuwe helm van de Duitser. Die is qua ontwerp hetzelfde gebleven als in zijn Ferrari-jaren, maar het wit en de Duitse kleuren zijn vervangen door de verschillende tinten roze van teamsponsor BWT.

Dat Oostenrijkse waterbedrijf was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de roze kleurstelling van de wagens van Force India en Racing Point. Met de komst van Cognizant als nieuwe titelsponsor en de terugkeer van het british racing green op de auto's leek het tijdperk BWT voorbij, maar uiteindelijk bleef het bedrijf toch bij het team betrokken. Vettel is daarbij als ambassadeur aangesteld van een campagne voor schoon drinkwater. Op zijn helm vinden we dan ook de tekst: “Verander de wereld, slokje voor slokje.”

Vettel zelf heeft er geen probleem mee om de Duitse kleuren in te ruilen voor het roze van BWT. “Ik heb niet iets van trots in me die me doet vasthouden aan de Duitse vlag. Het ontwerp is vergelijkbaar en in de kern is het dezelfde helm, maar de boodschap lijkt me duidelijk”, legt Vettel desgevraagd uit. “Het team heeft natuurlijk een geschiedenis met BWT. Het is meer dan alleen maar een partnerschap. Er zit een sterke technologie achter die het mogelijk maakt om drinkbaar water toegankelijk te maken op locaties waar dat normaal moeilijk is. Ik heb die technologie inmiddels ook in huis en dat betekent dat ik geen plastic flessen meer gebruik. Je vermijdt dus plastic afval.”

Die boodschap sluit naadloos aan bij de toekomstvisie van de Formule 1. De sport wil de komende jaren groots inzetten op duurzaamheid, onder andere door het gebruik van schonere brandstoffen. Voor dit seizoen is in de paddock het gebruik van plastic flesjes al verboden.