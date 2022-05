Vettel hekelt opmerkingen over groene Red Bull: "Niet eerlijk"

Aston Martin trok vorige week in Spanje een hevig aangepaste auto uit de vrachtwagen, daarbij viel op dat de sidepods en het koelontwerp veel weg hadden van de RB18 van Red Bull. Het hele weekend was de bolide van de Britten een groot gespreksonderwerp in de paddock, zelfs nadat de FIA de zaak nader bekeek en besloot dat alles legaal was. Dat overtuigde Red Bull niet. Zij spraken over een mogelijke illegale overdracht van intellectuele eigendom door de overstap van personeel en lieten een intern onderzoek starten om vast te stellen of er een overtreding heeft plaatsgevonden.

Dan Fallows is een van de voormalige Red Bull-medewerkers die overstapte naar Aston Martin en wordt geregeld genoemd in de discussie. Fallows was aerodynamicaspecialist bij de Oostenrijkers. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet al weten dat het niet alleen om Fallows gaat. Andrew Green van Aston Martin zei dat het ontwerp er al was voordat er iemand van Red Bull zich bij het team voegde. Fallows' overstap van Red Bull naar Aston leidde tot een juridisch geschil tussen de twee partijen over zijn contract en wanneer hij bij zijn nieuwe team mocht aansluiten. De engineer kreeg uiteindelijk toestemming om vanaf 2 april in dienst te te treden bij Aston Martin.

Motorsport.com vroeg aan Sebastian Vettel wat hij van de controverse vindt. "Op een gegeven moment was het niet eerlijk meer", steekt de Duitser van wal. "Ten eerste voor iedereen die veel werk heeft verzet in het aanpassen van de auto en ten tweede op persoonlijk gebied richting Dan Fallows. Ik vond het niet eerlijk. Sommige zaken waren volgens mij niet juist. Het is een zeer fijne vent. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij Red Bull. Hij hoort nu echt bij ons."

Aston Martin verklaarde twee concepten voor de AMR22 te hebben gemaakt. Eén daarvan werd de auto waar het dit jaar mee begon, het tweede ontwerp is het concept dat in Barcelona voor het eerst werd ingezet en sterk op de RB18 lijkt. Tijdens de persconferentie voorafgaand het Grand Prix-weekend in Monaco stelde Lance Stroll het volgende: "We hebben een auto ontworpen die door de FIA legaal is bevonden. We mogen deelnemen", aldus de Canadees. "Delen lijken op de Red Bull, maar wij hebben dit in de fabriek ontworpen. Het team heeft ongelofelijk zijn best gedaan om alle onderdelen naar Barcelona te krijgen. Dat was namelijk een grote uitdaging."

Volgens Vettel nam Aston Martin rond de eerste race van het seizoen de beslissing om toch voor het eerste concept te gaan. "Er was onzekerheid over welke richting het meest veelbelovend was", ging de man uit Heppenheim verder. "De beslissing is al vroeg genomen. Ik weet niet precies wanneer, maar ik dacht voor of rond de eerste wedstrijd. Vanaf dat moment is het een grote push geweest omdat het in principe nieuwe auto was. Maar ook met die auto zagen we moeilijkheden, net als bij andere teams. We zijn er niet in geslaagd om daar vooruitgang mee te boeken, dus we denken nu dat dit de juiste richting is. Het is niet onze beslissing om van concept te switchen. Het is volledig aan het team, de engineers en de mensen van aerodynamica. Het is voor iedereen wel een lastige zaak om op te lossen."