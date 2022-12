Sebastian Vettel en Max Verstappen hebben jarenlang tegen elkaar gevochten in de Formule 1. Vettel pakte tussen 2010 en 2013 vier keer de wereldtitel bij Red Bull Racing. In 2015 debuteerde Verstappen in de Formule 1. Met name in de jaren waarin Vettel voor Ferrari reed, streden hij en Verstappen vaak voor de podiums. Dat ging nog weleens mis. De heren hebben elkaar meer dan eens van de baan gereden. Toch kunnen de twee het nog altijd goed met elkaar vinden.

Vettel heeft regelmatig met verwondering naar Verstappen gekeken. “We hebben vaak gevochten op de baan en we zagen elkaar vaak”, zegt de man uit Heppenheim bij Servus TV. "Het gebeurt vaak dat je iets ziet bij anderen, ernaar kijkt en denkt: 'Dat probeer ik ook eens. Dat kan ik ook. Dat moet lukken.' Bij Max had ik dat zelden. Zo iemand komt maar eens in de vijftien jaar voorbij in F1. Het was in het begin nog een beetje hard tegen hard met ons, maar dat was oké. Het was al meteen te zien dat hij een extreme wagenbeheersing heeft. Zo waren er momenten waarop hij iets aan de auto veranderde, waarna ik me afvroeg of ik dat ook wel voor elkaar zou krijgen. En dan de manoeuvres en alles wat met inhalen te maken heeft. Ook in bepaalde weersomstandigheden op de baan, waar je na afloop of zelfs in de auto al over nadenkt en denkt: ‘ik weet eigenlijk niet hoe hij dat doet'."

Met name de snelheid van het anticiperen vindt Vettel bijzonder. “Hij heeft een ongelooflijk gevoel voor de auto, een ongelooflijke controle. Hij leest de situatie extreem snel. Er meerdere keren over nadenken en het dan proberen is een ding, maar om het moment te herkennen en het dan ook meteen uit te voeren, daar kun je alleen maar met een beetje jaloezie naar kijken. Ik wens voor hem natuurlijk dat het zo doorgaat, en bovenal dat hij er plezier aan beleeft.”