Berger: Vettel heeft moeite met druk in F1

Vettels overstap naar Aston Martin is voorlopig geen groot succes. In de wintertest liep de Duitser achter de feiten aan en de Grand Prix van Bahrein was ook geen succes. Hij werd bestraft in de kwalificatie en eindigde op de vijftiende plaats toen hij laat in de race bestraft werd voor een aanrijding met Esteban Ocon. Vettel zit wat dat betreft al een tijd in de hoek waar de klappen vallen. Ook bij Ferrari kwam hij er vorig jaar niet aan te pas tegen teamgenoot Charles Leclerc. Volgens Berger heeft Vettel moeite met de druk hij zichzelf oplegt in zijn rol als teamleider.

“Sebastian is een viervoudig wereldkampioen, dus hij is een uitzonderlijk goede coureur. Daar bestaat geen twijfel over”, zei Berger in de Fast Lane podcast. “Maar onder druk heeft hij nooit goed gepresteerd. Denk aan het moment dat Daniel [Ricciardo] bij Red Bull kwam, hij was erg sterk en zette Sebastian onder druk. Het was voor hem moeilijk daar mee om te gaan. Bij Ferrari gebeurde hetzelfde. Wanneer ik naar hem kijk, voelt het niet alsof hij vrij is. Hij is niet ontspannen. Hij probeert op dit moment dingen te bewijzen en dat is niet mogelijk als de auto niet goed genoeg is of zijn eigen vorm op dit moment goed genoeg is. In zo’n situatie moet je een stap terugdoen en zorgen dat je ontspant. Ook moeten we rekening houden met het feit dat hij aan het eind van z’n carrière zit. Wanneer je zoveel races gedaan hebt, wanneer je vier kampioenschappen gewonnen hebt, dan kom je misschien op het punt dat je niet meer al die risico’s wilt nemen. Dat je niet meer vecht voor de plek waar je eigenlijk voor wilt vechten. Op de een of andere manier loopt het gewoon niet. Hij maakt fouten en mensen zetten vraagtekens bij zijn prestaties. Zo komt er elke keer een beetje meer druk bij en dat vindt hij, zoals ik al zei, niet fijn.”

Psychologische strijd om koppositie in team

Bij Aston Martin zit Vettel in een unieke situatie, aangezien teamgenoot Lance Stroll de zoon is van teameigenaar Lawrence Stroll. Volgens Berger moet dit geen probleem zijn voor Vettel als hij zorgt dat hij gewoon rapper is dan de Canadees. “Het hangt van zijn prestaties af”, aldus Berger. “Als je langzamer bent dan je teamgenoot en die teamgenoot is ook gedeeltelijk eigenaar van het team, zal er misschien wel wat gebeuren. Maar is dat niet overal hetzelfde? Als je langzamer bent dan je teamgenoot, zal het team zich automatisch meer concentreren op de rijder die het snelste is. Uiteindelijk is het ook een psychologisch ding. Het is niet comfortabel wanneer je in een team zit waar je stalgenoot sneller is. Maar dat is ook iets waar je mee om moet gaan. Als sportman op dit niveau moet je kunnen dealen met sterke teamgenoten. Ik moet zeggen dat Lance het helemaal niet verkeerd doet. Hij levert op dit moment. Het enige wat er dit moment gaande is, is dat hij worstelt met de achterkant van de wagen. De wagen ziet er niet zo goed uit. Ik denk dat ze geen probleem met de coureurs hebben, de auto werkt gewoon niet zoals ze bij Aston Martin hadden verwacht.”