Aston Martin kende een lastige start van het F1-seizoen, maar besloot het design van de AMR22 voor Barcelona ingrijpend aan te pakken. Het Britse raceteam koos voor eenzelfde concept als Red Bull, wat meteen tot controverse leidde. De FIA stelde zelfs een onderzoek in, maar er bleek volgens de autosportbond niets aan de hand. De hoop die het team had om met het nieuwe pakket een grote sprong te maken, werd tijdens het eerste deel van de kwalificatie echter meteen teniet gedaan. Sebastian Vettel en teamgenoot Lance Stroll wisten niet in Q2 te geraken. Eerstgenoemde had zijn zinnen gezet op een plek in Q3, maar klokte slechts de zestiende tijd. Zijn Canadese collega kwam niet verder dan P18. Hoewel Vettel nadien met verbazing reageerde op zijn startpositie, denkt hij wel dat Aston Martin de juiste weg is ingeslagen met het nieuwe pakket.

"Het verschil qua rondetijden was niet eens zo heel groot. We wisten overigens vanaf het begin al dat het qua performance niet een enorme stap zou zijn", vertelt de viervoudig wereldkampioen. "Maar we geloven in het concept en vertrouwen erop dat er nog meer in het vat zit. Het is nu in ieder geval te vroeg om er iets over te zeggen. De auto is nog zo nieuw. Ik ben zelf nog het een en ander aan het uitzoeken. Ik dacht dat het gevoel goed zat, maar werd in de kwalificatie op dat vlak teruggeworpen. De balans maakt het lastig om een goed gevoel bij de achterkant te krijgen. Hij bewoog erg veel en ik haalde niet de snelheden die ik in de training reed."

Volgens Vettel heeft Aston Martin simpelweg meer tijd nodig om de auto beter te begrijpen. De Duitser denkt ook dat de hoge temperaturen in Catalonië niet meehelpen. "We beginnen echt met een blanco vel", gaat hij verder. "De auto is vrijdag compleet op de schop gegaan, dus het is allemaal heel erg anders. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit de juiste weg is. Ik zag na de eerste run dat niemand echt snelle rondetijden reed, dus ik was best verrast. Ik had mezelf ergens rond de tiende plek verwacht."