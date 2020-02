Vettel onbezorgd over ontbreken toptijden: "Veel ronden het doel"

“We hebben zoveel gedaan als we konden", deelt Vettel mee. "Ik denk dat we ons hele programma hebben kunnen afwerken dus dat is prima. En ik heb een eerste gevoel gekregen bij de auto. Tot dusverre voelt het allemaal prima aan. In het algemeen denk ik dat de auto goed werkt.”

Vorig jaar topte Ferrari bij de wintertests regelmatig de tijdenlijst, maar dat de Scuderia de afgelopen dagen nauwelijks in het stuk voorkwam, zegt Vettel weinig: “Je kan behoorlijk wat spelen met de motorinstellingen. Ik denk niet dat het op dit moment ons doel is om het maximale vermogen uit de motor te halen. Het doel is om zoveel mogelijk ronden te rijden. Het opschroeven van het vermogen is niet iets dat we tijdens een test moeten doen en al helemaal niet iets om aan de rest van het veld te laten zien.”

De SF1000 is een doorontwikkeling van de SF90, de auto die vorig jaar spectaculair snel was op de rechte stukken, maar vooral in het bochtenwerk tekort kwam ten opzichte van de Mercedes W11 en de Red Bull RB15. Teambaas Mattia Binotto kondigde afgelopen winter dan ook aan vooral op zoek te gaan naar meer downforce.

Of dat is gelukt is moeilijk te zeggen, aldus Vettel: “Ja, we hebben meer downforce. Of het genoeg is? Dat zullen we wel zien, maar het is in ieder geval een verbetering met vorig jaar. Ik heb natuurlijk wat ronden kunnen rijden en je voelt al snel de karakteristieken van de auto. Op bepaalde plekken voelde het al wat beter aan, maar het is nog vroeg en we hebben de komende dagen nog genoeg zaken die we van de lijst moeten afvinken. We zijn er nog lang niet. Het moge duidelijk zijn dat we een bepaald doel voor ogen hebben en ik denk dat we die kant op gaan.”