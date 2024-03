Vettel reageert op Wolff: “Geen stellige ‘nee’ tegen F1-comeback”

Medio februari liet Mercedes-teambaas Toto Wolff aan onder andere Motorsport.com weten dat Sebastian Vettel niet op de lijst staat met mogelijke opvolgers voor Lewis Hamilton, die in 2025 naar Ferrari overstapt. “Ik denk dat hij besloten heeft om nooit meer te racen. We spreken elkaar vrij regelmatig, maar nooit over het rijden voor ons”, vertelde de Oostenrijker over de viervoudig wereldkampioen.

In gesprek met het Zwitserse NZZ geeft Vettel aan dat zijn standpunt iets genuanceerder ligt. Op de vraag of hij een rentree in de Formule 1 definitief uitsluit, antwoordt de oud-coureur van onder meer Red Bull en Ferrari: “Nee. Ik heb eerder al gezegd dat ik het niet uitsluit, aangezien ik van mening ben dat alles een proces is. Misschien komt er wel een moment dat ik zeg: ‘ja, ik wil graag terugkeren’. Wellicht is een terugkeer ineens logisch als ik de zaken op een rijtje zet. Maar op dit moment gaat het heel goed met mij, zonder in de Formule 1 te rijden. Er is geen stellige ‘nee’, maar ook geen stellige ‘ja’.”

Vettel bevestigt dat hij wel contact heeft met Wolff. “De transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari heeft me verrast. Toto Wolff heeft me niet gebeld, maar we hebben wel kort gecommuniceerd via tekstberichten”, aldus Vettel, zonder in te gaan op de inhoud van dat contact. “Op dit moment is een comeback geen thema voor mij, ook omdat ik met 36 jaar nog alle tijd van de wereld heb. Ik denk dat ik in een jaar zonder racen veel geleerd heb, ook over mezelf. Het feit dat ik aan de andere kant stond, heeft een grote impact op mij gehad. Er zijn veel vragen naar boven gekomen. Op dit moment is er geen actief project.”

Na zijn afscheid als F1-coureur, eind 2022, wilde Vettel een tijdje afstand nemen van de sport. Hij was van plan de eerste Grand Prix van 2023 niet te kijken. “Maar kort voor de kwalificatie moest ik toegeven en heb ik toch ingeschakeld. Ik heb de race ook gekeken. Het gevoel van kijken en niet zelf in de auto zitten was niet zo vreemd als ik had verwacht”, reageert hij. “Vervolgens heb ik gedurende het seizoen meer races gezien, in elk geval de samenvatting. Want uiteraard ben ik nog steeds geïnteresseerd in de sport, ondanks dat ik er niet meer zo nauw bij betrokken ben. Ik kijk samen met mijn vrouw en geef meestal onbewust commentaar. Ze zegt dat het de eerste keer is dat ze de sport echt begrijpt. En als ik gelijk heb met een pitstopstrategie, dan smaakt dat altijd zoet.”