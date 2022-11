Vettel: “Gedachte aan naderend F1-afscheid lang weggestopt”

Sebastian Vettel maakt dit weekend in Abu Dhabi zijn 299ste start in de Formule 1. Het is na 4 wereldtitels, 53 overwinningen, 122 podiums en 57 pole-positions zijn laatste race. Bij Aston Martin zwaait de Duitser af na een prachtige carrière, hij is de meest succesvolle rijder na Michael Schumacher en Lewis Hamilton. “Ik voel me goed, je kunt je voorstellen dat het aftellen begonnen is nadat ik de beslissing genomen had”, zegt Vettel in Beyond the Grid. “Maar ik kijk wel uit naar de laatste race. Ik heb niet echt verwachtingen omdat het de laatste is, ik probeer er vooral van te genieten.”

Eind juli maakte Vettel bekend dat hij de Formule 1 aan het eind van dit seizoen verlaat. De aanloop naar dat moment was voor Vettel moeilijk omdat hij moest bedenken wat hij echt wilde. “Ik voelde vooral veel opluchting toen het hoge woord eruit was. De beslissing was belangrijk, eentje die mijn leven gaat veranderen”, gaat Vettel verder. “Ik heb er heel lang over nagedacht, ik worstelde er een hele tijd mee. Ik heb er veel over gesproken met mijn vrouw, maar ik heb er ook gesprekken over gevoerd met mezelf. Ik probeerde te begrijpen wat ik zelf wil, maar ik realiseerde me wel dat het misschien tijd was om ermee te stoppen. Dat heb ik een tijd weggestopt, maar het gevoel groeide. Toen de beslissing er eenmaal was en iedereen het wist, toen werd het een opluchting. Ik heb meer kunnen genieten van de tijd in de auto, ik twijfelde niet meer of ik dit wel echt wilde blijven doen.”

"Ik geniet ook van dingen buiten deze wereld"

Vettel is in de Formule 1-wereld altijd een beetje anders geweest dan de meeste van zijn collega’s. Wars van de spotlights zocht Vettel zijn heil in zaken waarmee hij de wereld tot een betere plek zou kunnen maken. “Deze wereld zuigt je helemaal op”, zegt Vettel, hij vervolgt: “Ik wilde niet afhankelijk zijn [van deze wereld] en heb me buiten de races niet geprofileerd als iemand die in de Formule 1 hoort. Ik ben een coureur, maar thuis geniet ik van de dingen waar iedereen van kan genieten. Er is meer dan de autosportwereld. Ik ben hier lang geweest, ik ben een groot deel van mijn leven geobsedeerd geweest door deze sport. Het zal wel pittig worden om die adrenaline en die spanning te missen, maar ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk. Ik kan nog niet zeggen wat ik ga doen, maar ik heb veel plannen en wil eerst zien hoe het me vergaat in mijn nieuwe leven.”