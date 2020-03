Vettel: "Je leert dat de wereld niet om Formule 1 draait"

Het Formule 1-seizoen zou dit weekend van start gaan in het Australische Melbourne, maar door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus is besloten om de race af te gelasten. Vrijdag volgde ook de bevestiging dat de Grands Prix van Bahrein en Vietnam uitgesteld worden, waardoor er in ieder geval in maart en april niet geracet wordt. In een eerder stadium werd ook de Chinese Grand Prix al uitgesteld vanwege het coronavirus. Sebastian Vettel weet dat de Formule 1 slechts een sport is en dat er weinig te doen is aan dit soort situaties.

“Dat heeft denk ik ook wat te maken met perspectief”, zegt Vettel in gesprek met Motorsport.com. “Als je 15 jaar oud bent en nog in de karts zit, is je perspectief heel anders dan als je 30 bent. Dat is dus iets wat het leven ons leert. Sommige mensen leren het eerder, sommigen later en sommigen leren het nooit, maar dat is misschien ook niet verkeerd.” Dat hangt volgens de Ferrari-coureur af van de persoonlijkheid van het individu. “Maar het zou onwetend zijn om te denken dat de F1 het centrum van het universum is en dat alles om de F1 draait. Met drie kinderen en een bepaalde leeftijd denk ik dat ik oud genoeg ben om te begrijpen dat dit niet het geval is. Dat gezegd hebbende is dit natuurlijk mijn passie, dus dit is een belangrijk deel van mijn leven.”

Vettel begrijpt echter heel goed dat jonge coureurs misschien anders tegen zo’n situatie aankijken, mede doordat hij zelf in het verleden ook alleen bezig was met racen. “Zoals ik al zei, is dit volgens mij iets wat het leven je leert. Het is de ervaring die je opdoet en dergelijke. Het is ook eerlijk om te zeggen dat er 10, 15 jaar geleden voor mij ook niets anders dan racen was.” Dat het beeld van Vettel veranderd is, betekent niet dat zijn passie minder is dan voorheen. “Totaal niet, maar je bent absoluut in staat om meer te zien. Je horizon groeit en je bent je simpelweg meer bewust van wat er gebeurt. Sindsdien heb ik 10 jaar de tijd gehad om de wereld te zien en te reizen, mede dankzij mijn werk, en om te denken over wat er gebeurt, wat er verandert en ook heb je bepaalde andere interesses die groeien.”

Met medewerking van F1-verslaggever Roberto Chinchero