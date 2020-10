Vettel: "Wil Ferrari-periode in ieder geval nog waardig afsluiten"

Terwijl Charles Leclerc in een buitengewoon moeizaam jaar voor Ferrari nog wel tweemaal naar het podium is gereden, zijn de problemen voor teamgenoot Vettel groter. De viervoudig wereldkampioen worstelt met de SF1000 en dan nog het meest met de instabiele achterkant van die bolide. Met het slotakkoord al langzaam in zicht staat de teller slechts op zeventien punten voor Vettel. Een miserabele dertiende plek in de WK-stand is het gevolg.

Waar Vettel zijn teamgenoot voorafgaand aan de Portugese GP looft, zoekt hijzelf naar lichtpuntjes. "Voor mij is dit seizoen heel anders, ik ben het seizoen ook met andere omstandigheden ingegaan. Ik beleef niet het meest vlekkeloze jaar en zit ook niet bepaald in de makkelijkste situatie", stelt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar ik geef alles en ben bereid er alles aan te doen om richting het einde van dit jaar weer vaker te staan waar ik kan staan."

2020-Ferrari lastig te hanteren

"De auto is van dit jaar is voor ons allebei niet echt makkelijk te besturen. Ik zit in allerlei meetings met Charles en daarin delen wij steeds die mening. Dat maakt het zeker niet makkelijk. Verder is duidelijk dat het voor mij een ander verhaal is geworden als voorafgaand aan het seizoen al weet dat de wegen zullen scheiden. Dat gezegd hebbende respecteer ik wel al het werk dat er aan mijn kant van de garage nog wordt gedaan. Alleen daarom al wil ik ook het maximale teruggeven", toont Vettel zich strijdbaar en professioneel.

"Aan alle dingen in het leven komt een eind, al kijk ik weer ook enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk dat volgend jaar zal beginnen. Maar voordat het zover is, hoop ik op een waardig afscheid en zal ik mezelf bijeenrapen om de prestaties te leveren waarvan ik weet dat ik ze kan leveren." Dat afscheid hoeft volgens Vettel niet gepaard te gaan met vele tranen. "Ik ben niet iemand die snel emotioneel wordt, ik bekijk het liever reëel en weet dat overal een eind aan komt. De situatie in het team is nu ook anders dan pakweg een jaar of twee jaar geleden."

