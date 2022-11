Na vier wereldtitels bij Red Bull stapte Sebastian Vettel in 2015 over naar Ferrari. Daar wilde hij oude tijden doen herleven. Sinds 2008 had de Italiaanse hoofdmacht geen kampioenschap meer gewonnen. Maar dat zou er ook in de periode met Vettel niet van komen. “In 2017 hadden we een geweldige auto en kwamen we tekort”, zegt hij in Beyond the Grid, de podcast van de Formule 1. “In 2018 hadden we een goede auto en kwamen we weer net tekort. In beide jaren hadden we niet genoeg ontwikkeling en vielen we terug waardoor we verslagen werden. 2019 was een vreemd jaar, de start van het seizoen was voor mij niet goed genoeg. We hadden niet het momentum. Je begint te denken wat het probleem in de voorgaande jaren was.”

In 2019 kwam Charles Leclerc bij Ferrari als teamgenoot van de ervaren Vettel. De twee konden het goed met elkaar vinden, maar het bleek niet een garantie voor succes. “Charles kwam er op hetzelfde moment bij, hij was op dat moment in een hele andere fase van zijn carrière en leven. Het was grappig. Ik zag hem, we konden goed opschieten. Ik genoot echt van de tijd die we samen doorgebracht hebben. Sommige dingen gingen niet echt over het rijden, maar ik keek naar een jongere versie van mezelf. Het kostte tijd dat te begrijpen. Mijn doel was niet om races te winnen, dat had ik al gedaan, ik wilde het kampioenschap winnen en het liefst op mijn manier. Misschien heb ik mezelf ietwat in dat proces verloren. De races die ik reed waren vrij goed, ik heb daar wel van geleerd. 2020 was het jaar van de pandemie, daardoor kreeg ik ruimte voor het stemmetje dat ik misschien iets anders wilde.”

Hockenheim-uitglijder 'geen hoogtepunt'

Het meest kenmerkende moment van Vettel in de Ferrari-jaren is misschien wel de eerste overwinning die hij boekte in Maleisië, anderzijds was de glijpartij op Hockenheim in 2018 een dieptepunt. “Dat was geen hoogtepunt voor mij”, zegt Vettel met gevoel voor understatement. “Ik remde vroeg, maar had nog eerder moeten remmen. Dan had ik nog altijd de rest van de race moeten rijden, je weet nooit wat er dan nog gebeurd was. Afgezien daarvan…” Vettel zou echter niets veranderen aan de manier hoe hij het aanpakte. “Wat ik op dat moment deed waren de dingen waarvan ik dacht dat het goed was. De ervaring heeft me geholpen, de aanpak was misschien verkeerd, ik was misschien te gretig. Ik heb die les moeten leren, maar ik zou niets veranderen.”

Vettel benadrukt dat hij geen spijt heeft van wat hij bij Ferrari deed. De coureur uit Heppenheim voelde zich altijd sterk verbonden met de Ferrari en Italië over het algemeen. Hij kijkt wat dat betreft met plezier terug op die periode. “Maar als je kijkt naar de kille cijfers en statistieken, hebben we gefaald. Het doel was om wereldkampioen te worden en dat is niet gelukt. Lewis en Mercedes waren te sterk, we hebben ze niet verslagen. Maar naarmate de tijd verstreken is, heb ik daar wel genoegen mee genomen. We hebben prachtige dingen gedaan, we hebben ook dingen gedaan die niet geweldig waren. Er was gewoon iemand anders beter op dat moment, hij verdiende de overwinning. We zijn een paar keer tweede geworden. Ik heb er geen spijt van, ik heb er ontzettend veel geleerd en zou het niet anders gedaan hebben.”