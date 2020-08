Vettel hekelt Ferrari-tactiek, Binotto pareert: "Lag aan de spin"

Waar Charles Leclerc jubelend over de meet kwam en P4 vierde als een overwinning, beleefde teamgenoot Vettel minder plezier aan de zondagmiddag. De viervoudig wereldkampioen liep de hele race achter de feiten aan en bleef steken op een teleurstellende twaalfde plek. Naast de eigen spin heeft de Ferrari-tactiek hem een puntenfinish gekost, aldus de man uit Heppenheim.

Vooral de tweede pitstop kan niet op goedkeuring van de man achter het stuur rekenen. "We hadden vanochtend nog besproken dat het geen zin zou hebben om eerder naar binnen te komen, omdat je toch vast zou komen in het verkeer. Maar dat is wel precies wat er tijdens de race is gebeurd", aldus Vettel in gesprek met Sky Italia. "We reden op dat moment van die stop op de harde band en hadden daar nog maar iets van tien ronden op gereden. Het had dus geen enkele zin om alweer naar binnen te gaan."

Niet alleen door het benoemde 'verkeer' vindt Vettel het een slecht besluit van de Ferrari-tactici, ook bandentechnisch begrijpt hij er maar weinig van. "Waarom zou je slechts tienden ronden op de harde band rijden om daarna twintig op de mediums te moeten doen? Aan het eind van de rit zag je dat ook en gingen mijn banden eraan. Precies die dingen hebben we vooraf besproken. Al met al hebben we het niet heel goed gedaan en had er meer ingezeten."

Binotto: "Lag niet aan de tactiek, maar juist aan eigen spin"

Teambaas Binotto is echter een andere mening toegedaan. Hij wijst niet zozeer naar de strategie als wel naar Vettels eigen fout als oorzaak van de tegenvallende uitslag. "Het ging wat betreft zijn race eigenlijk al mis bij de start. Dat is volgens mij de sleutel gebleken en niet de gekozen strategie", aldus de Italiaanse teambaas tegenover Sky Italia. "Over die strategie valt in mijn ogen weinig te zeggen. We hebben hem misschien wat vroeg binnengehaald, waardoor hij een plek verloor aan Kimi, maar wisten dat hij die plek zonder tijdverlies zou terugpakken."

De uiteenlopende en vooral ook publieke reacties geven eens te meer aan dat de liefde tussen Vettel en Ferrari bekoeld is geraakt. Vettel is aan een frustrerende afscheidstournee bij de Scuderia bezig, al wil Binotto daar geen vergaande conclusies aan verbinden. "Ik denk niet dat Sebastian het geloof kwijt is hoor. Wel gaat hij door een moeilijke periode heen. Hij heeft het zwaar in de kwalificatie en nadat hij de kerbs raakte en spinde bleek het ook een lastige race."