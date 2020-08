Vettel: “Niet nodig om aanpak race tegen het licht te houden”

Vettel liet over de boordradio duidelijk zijn onvrede blijken toen hij te horen kreeg dat het team toch voor een eenstopper wilde gaan, nadat hij daarvoor nog de instructie had gekregen om te pushen op de zachte band. “For f***'s sake, dat heb ik je net gevraagd. En nu heb ik weer drie ronden gepusht met deze banden”, klonk het geïrriteerd. Vettel haalde niettemin de finish op zijn tweede set banden en werd zevende na als twaalfde te zijn gestart.

Na afloop van de vorige race op Silverstone leverde Vettel ook al openlijk kritiek op de strategie die het team voor hem had bedacht, maar volgens Vettel is het niet nodig dat er dingen gaan veranderen bij Ferrari. “Nee, dat denk ik niet”, reageerde Vettel op een vraag van Motorsport.com. “Vanzelfsprekend hebben we het hier met elkaar over, en we hebben het kort besproken. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar achteraf is het altijd makkelijk praten wat je beter had kunnen doen of beter had moeten doen. Het belangrijkste is echter dat we het eens waren dat we het risico moesten nemen en die beslissing heeft zich duidelijk uitbetaald. Gezien de plek waar we op dat moment reden, hadden we niet veel te verliezen.”

Volgens Vettel was er niets opvallends aan de wijze waarop hij en het team tijdens de Spaanse Grand Prix van gedachten aan het wisselen waren. “Het is normaal dat je met elkaar communiceert”, zei Vettel. “Ik vind het erg vreemd dat anderen hier een mening over hebben, want jullie horen niet alles wat er wordt gezegd en kennen niet het volledige plaatje, doordat sommige radioboodschappen worden uitgezonden en anderen niet. Het was niet anders dan anders vandaag. Natuurlijk gaat het hier veel over het managen van de banden, en uiteindelijk namen we de beslissing om door te rijden en daar hielden we aan vast, dus dat was prima.”

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto was er geen sprake van miscommunicatie tussen het team en de coureur, ondanks dat het daar wel even op leek. “Als iemand ergens vraagtekens bij zet, betekent dat nog niet dat er sprake is van een misverstand”, maakte de Italiaan duidelijk. “Dat we vraagtekens zetten bij ons eigen handelen, helpt alleen maar om tot de juiste keuzes te komen. Als je naar de laatste paar races kijkt, hebben we steeds goede beslissingen genomen, al was dat soms met wat geluk. Dit keer kwamen we tot het besluit door met elkaar te communiceren. Het is niet altijd makkelijk in het middenveld, maar door vraagtekens te zetten waren we dit keer in staat om het juiste besluit te nemen.”