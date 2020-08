Vettel: "Zijn van beide kanten dingen verkeerd gegaan"

Tijdens de Grand Prix van Spanje kwam het ongemak bij Ferrari eens te meer aan de oppervlakte. Waar Vettel en teambaas Mattia Binotto elkaar een week ervoor nog verbaal in de haren vlogen bij Sky Italia, ging het ditmaal om een tactisch misverstand over de boordradio. Vettel kreeg het verzoek 'kun je misschien het einde van de race halen op deze softs' te horen, waarna de Heppenheimer met wat krachttermen duidelijk maakte dat hij exact dezelfde vraag al enkele ronden voordien had gesteld.

Het werd gezien als een nieuw teken van de oplopende spanningen, al vindt Vettel die conclusie niet helemaal terecht. "Het is volgens mij heel normaal als je het zo nu en dan met elkaar oneens bent", aldus Vettel in gesprek met Sky Deutschland. "Over het algemeen sta ik nog steeds achter alle mensen die me al die jaren zoveel hebben gegeven. En ik ben ook niet van plan om dat te veranderen."

Dat betekent overigens niet dat alles naar wens is verlopen wat betreft het aanstaande afscheid. "We kunnen met zekerheid stellen dat niet alles correct is gegaan. Maar dat zal waarschijnlijk vanuit beide kanten zo worden gezien." Rest nog het restant van dit seizoen, aangezien Vettel zoals gezegd niet van plan is om vroegtijdig de handdoek in de ring te gooien. "Natuurlijk is deze situatie niet optimaal. Maar uiteindelijk probeer ik er met mijn team, dat wil zeggen met de mensen die met mijn auto bezig zijn, het beste van te maken."

In dat opzicht blijft Vettel, die tot dusver een zesde plaats heeft staan als beste resultaat in 2020, hopen op verbetering. "Er zijn heel veel dingen die we kunnen doen om de auto sneller te maken. En als dat niet lukt, dan proberen we de auto altijd nog zo dicht mogelijk in de buurt van mijn persoonlijke voorkeuren te brengen", blijft Vettel hoopvol. "Zelfs vandaag de dag is alles in dat opzicht heel transparant, je ziet precies wat de teamgenoot doet. Normaal gesproken kom je dan dichterbij, maar die kans heb ik op de één of andere manier nog niet gehad. Of beter gezegd: het is me nog niet gelukt. Ik heb al wel veel geprobeerd en veel met de auto gevochten, maar... het is gewoon nog niet gelukt." Dat Ferrari motorisch een behoorlijke achterstand heeft, helpt volgens de coureur ook niet mee. "Nee, en het wordt ook lastig om dat nog goed te maken. Zoal de reglementen nu zijn, verwacht ik geen verrassingen meer."

