Ondersteunen van Vettel een ‘plicht’ voor Ferrari, zegt Mekies

Sebastian Vettel kende vorige week een lastige Britse Grand Prix, waarin hij slechts tiende werd. In de kwalificatie eindigde hij op dezelfde positie. Een week later heeft de Ferrari-coureur geen stap vooruit weten te zetten: hij werd slechts twaalfde, nadat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de elfde tijd. Teamgenoot Charles Leclerc startte daarentegen als achtste en werd uiteindelijk vierde, terwijl hij vorige week op het podium stond. Vettel vertelde na de kwalificatie aan de Italiaanse tv dat hij ‘tegen een muur liep’ en niet meer uit zijn auto had kunnen halen. Mekies vertelde na de kwalificatie dat recente veranderingen het gevoel wel verbeterden bij Vettel, maar dat het niet werd omgezet in rondetijd.

“Wat hij volgens mij bedoelde toen hij zei dat we tegen een muur lopen is dat we hier in de afgelopen twee weken zoveel geprobeerd hebben met hem waardoor het gevoel in de auto beter werd, maar er leek geen doorbraak te zijn wat betreft rondetijd”, vertelde Mekies. “Ik denk dat het onze plicht is om nu alles te proberen om hem te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we het betere gevoel in rondetijd omzetten. Hij is namelijk van enorme waarde voor het team en dat kunnen we niet opgeven. Daarom zijn we samen met hem op zoek naar de ontbrekende rondetijd.”

Mekies heeft wel mooie woorden over voor de instelling waarmee Vettel probeert verbeteringen te zoeken. “Vorige week voelde hij zich helemaal niet op zijn gemak in de auto en uit ervaring weet je dat je rondetijd gaat verliezen als iemand vertrouwen verliest. Desalniettemin houdt hij zijn hoofd omhoog en met zijn groep hebben ze gekeken naar verschillende manieren om de auto af te stellen. Op een of andere manier kwamen we op iets waarmee hij qua balans veel blijer was, maar het leverde niet de extra rondetijd op die we zochten. Dat is het punt dat we nu moeten analyseren.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper