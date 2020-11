Vettel minder betrokken bij Ferrari: "Liefdesrelatie is voorbij"

Sebastian Vettel maakt een bijzonder lastig kalenderjaar mee, al viel er in Turkije gelukkig nog iets te juichen. Met een foutloze race en een enig fortuin in de slotronde wist hij ten koste van teamgenoot Charles Leclerc een podiumstek te pakken. Desondanks blijft Vettel zelfkritisch: "Dit jaar is en blijft gewoon lastig. Ik merk ook wel wat twijfel bij mezelf, omdat ik het simpelweg nog niet goed voor elkaar heb gekregen", laat hij in een interview met Die Zeit optekenen.

Einde van een liefdesrelatie

Waar Vettel hard voor zichzelf is, concludeert hij dat de omstandigheden in het team ook niet echt meehelpen. Zo kreeg hij voor aanvang van het seizoen al van Mattia Binotto te horen dat hij zou vertrekken en werd afgelopen zomer bekend dat Aston Martin zijn nieuwe bestemming wordt. "De huidige situatie is niet bepaald de makkelijkste: de verhouding tussen het team [van Ferrari] en mij is bevroren om het zo maar te zeggen. Het is geen echte liefdesrelatie meer."

"Sinds bekend is dat onze wegen scheiden, is de situatie dus anders. Ik ben niet meer zoveel bij dingen betrokken als vroeger. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik mijn tijd alleen nog maar uitzit, maar de focus ligt wel puur op dingen die nu en in de zeer nabije toekomst spelen. Alle zaken die ook maar iets verder gaan dan dat, daar mag ik me niet meer mee bemoeien. Uiteindelijk zou mij dat ook niets meer brengen en Ferrari evenmin", vervolgt de man uit Heppenheim.

Desondanks wil Vettel Maranello graag met opgeheven hoofd verlaten. Het behaalde podium helpt daarbij, al zal de Duitser zich naar eigen zeggen tot de allerlaatste dag inzetten. "Ik heb wel voldoende eergevoel om er nog het beste van te maken, ook uit respect voor het team. Als we zoals nu niet goed genoeg zijn voor de hoofdprijzen, dan wordt er wel nog steeds dezelfde hoeveelheid werkt in gestopt als tijdens de succesperiodes." Dat neemt niet weg dat de huidige malaise mentaal wel iets met de teamleden doet. "Ik geef toe: als de doelen waarvoor je in het verleden hebt gevochten niet meer haalbaar zijn, dan is er zeker sprake van een andere situatie."

Hand in eigen boezem: "Hebben gefaald"

Die doelen zijn in het verleden overigens ook niet gehaald. Vettel wenste immers in de voetsporen van Michael Schumacher te treden bij Ferrari en minimaal één wereldtitel in het scharlakenrood te pakken. "We hebben als team extreem veel geprobeerd in de voorbije jaren, maar onderaan de streep hebben we - als je het hard formuleert - gefaald. We hebben namelijk niet gewonnen. Ik heb daar ook zeker mijn aandeel in gehad. Maar goed: juist daardoor kijk ik ernaar uit dat ik volgend jaar iets nieuws kan beginnen."

