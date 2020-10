Vettel: Had in tijd bij Ferrari ‘gevechten niet aan moeten gaan’

Eind 2020 komt er na zes seizoenen een eind aan de samenwerking tussen Ferrari en Vettel. De Duitser kwam in 2015 naar de Scuderia met de ambitie om, net als zijn grote voorbeeld Michael Schumacher, een wereldtitel te behalen voor de roemruchte Italiaanse renstal. De conclusie is dat die doelstelling niet behaald is, maar desondanks heeft Vettel geen spijt van zijn tijd bij Ferrari. “Ik denk niet dat ik ergens spijt van heb als ik terugkijk. Het is waar dat ik heb gefaald omdat ik mezelf de missie of het doel gegeven had om het kampioenschap te winnen met Ferrari. Daarin heb ik gefaald, want dat is me niet gelukt”, vertelde hij in de podcast Beyond the Grid.

Van Ferrari is bekend dat er altijd politieke invloeden zijn en in die omgeving kwam Vettel niet geweldig tot zijn recht. Hij erkent dat hij een aantal zaken anders had kunnen aanpakken. “Er zijn dingen die ik beter had moeten doen, dingen die ik misschien eerder had moeten zien, gevechten die ik misschien niet aan had moeten gaan. Maar nogmaals, ik denk dat alles wat gebeurd is mij heeft gebracht tot waar ik nu ben. Dus ja, als ik eerlijk en hard ben, dan heb ik gefaald. Waren er redenen? Waarschijnlijk wel, maar die accepteer ik niet als excuus. Dus wat er ook gebeurde, het heeft mij, denk ik, ook een volgende stap vooruit en naar het volgende niveau laten zetten.”

Vettel stelt dat hij een aantal gevechten niet aan had moeten gaan tijdens zijn periode in dienst van Ferrari. Dat het toch gebeurde, wijt hij voor een deel aan zijn persoonlijkheid. “Nee, het is niet dat ik dat wens [dat ik de gevechten niet was aangegaan], maar eerder dat ik denk dat ze achteraf gezien het vechten niet waard waren, als je snapt wat ik bedoel. Maar dat is mogelijk onderdeel van hoe ik ben. Het was natuurlijk om dat te doen, en ik denk dat ik in een aantal van deze kleine gevechten ook een punt had. Maar uiteindelijk is dat hoe je volwassen wordt en leert. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik geen schuldgevoel heb. Ik ben blij om verder te gaan.”

Met medewerking van Oleg Karpov