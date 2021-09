Vettel en Alonso verklaren het slechte zicht in de regen

Tijdens de Grand Prix van België werd zondag maar een handjevol rondes afgelegd achter de safety car. Nu regende het in de Formule 1-historie wel vaker - en harder - en dus is de paddock druk op zoek naar het antwoord op de vraag waardoor op Spa-Francorchamps niet geracet kon worden. Zo waren de weersomstandigheden in 2007 bij de Japanse Grand Prix op Fuji nog dramatischer. Maar na negentien ronden in formatie werd toen wel het startschot gegeven. Er waren weliswaar de nodige incidenten, zoals de botsing tussen Mark Webber en Vettel, maar er werd tot de vlag gereden.

Vettel ontkent dat de Formule 1 te geobsedeerd is geraakt met veiligheid en dat de organisatie tegenwoordig niet meer bereid zou zijn om risico's te nemen die vroeger wel werden genomen. "Ik denk dat de risicobereidheid niet verschilt", zei hij donderdag in Zandvoort. "We willen nog steeds graag racen, op voorwaarde dat het veilig is." De Aston Martin-coureur wijst naar de ontwikkeling van de aerodynamica en de banden als oorzaak van de hoeveelheid spray. "Er is significant meer grondeffect en de huidige wagens hebben meer downforce. Het lijkt erop dat we meer water van de grond zuigen. De banden zijn ook veranderd. Ik kan mij nog de dagen herinneren dat we extreme regenbanden hadden, die het makkelijker maakten als er veel water op de baan lag."

'Banden zijn veel veranderd'

Alonso deelt Vettels mening. De Spanjaard in dienst van Alpine vermoedt dat het vooral de Pirelli-banden zijn. "Of het nu komt door de wagens en de huidige aerodynamica, als je tegenwoordig achter iemand rijdt heb je meer last van spray. De banden zijn veel veranderd met de jaren en breder dan in 2007. De extreme regenbanden waren wellicht toen beter en de breedte van de banden helpt aquaplaning mogelijk ook in de hand."

"En dan heb je nog de karakteristieken van de baan", voegde Alonso eraan toe. "Ik denk dat we op Spa met zijn hoge snelheden en rechte stukken langer last hadden van de spray. Een groot ongeluk was een kwestie van tijd geweest. De FIA wilde dit voorkomen. Het stoppen was de juiste beslissing. Het geven van de punten, dat is een heel ander verhaal. Daar ben ik het totaal niet mee eens."