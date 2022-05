Vettel spreekt felle woorden over huidige milieuaanpak Formule 1

De Aston Martin-coureur interesseert zich de laatste jaren steeds meer in milieu en politiek en zegt dat de Formule 1 realistisch moet zijn over de impact die de regels hebben. De koningsklasse ziet het huidige hybride tijdperk en het toenemende gebruik van duurzame brandstoffen als cruciaal voor het streven naar een klimaatneutrale toekomst voor de sport, maar Sebastian Vettel is sceptisch over de situatie. De viervoudig wereldkampioen was onlangs te gast bij een BBC-programma en sprak openhartig nadat hij zich had verdedigd tegen het benzineslurpende label dat de Formule 1 heeft.

"De vraag is hoe deze efficiënte en zuinige motoren bijdragen aan het woon-werkverkeer wereldwijd", zei Vettel tegen de Britse zender. "Welk voordeel brengt deze motor? Het is zeer complex. Begrijp me niet verkeerd: de technologie is fascinerend. Maar hoeveel wordt overgeheveld naar straatauto's, behalve dat de hybride technologie in een auto wordt gezet? Niet veel. Het is zaak om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen, ik denk dit het belangrijkste is."

Wat er verandert vanaf F1-seizoen 2026: FIA bevestigt: Meer elektrisch vermogen vanaf 2026, MGU-H verdwijnt

F1 is momenteel druk bezig een nieuw motorreglement op te stellen dat vanaf 2026 van kracht wordt. De turbo hybrides lijken te blijven, al verdwijnt de MGU-H dat jaar. Vettel suggereert dat de koningsklasse goed moet nadenken over de vraag of het wel genoeg doet om de milieuproblematiek aan te pakken.

"De Formule 1 zit nog wel een tijdje aan deze motor vast, maar je moet je afvragen of het genoeg is", ging de Duitser verder. "Doen we écht genoeg? Ik denk het niet gezien de shit waar we inzitten, kijk maar waar de wereld naartoe gaat en de klimaatcrisis. Het is waar dat het een benzineslurpende sport is. We staan wat dat betreft in de schijnwerpers en we moeten echt meer gaan doen. Ik denk dat het momenteel niet genoeg is. Dat is mijn antwoord."