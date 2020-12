Schumi-fan Vettel: "Wil Mick volgend jaar zoveel mogelijk helpen"

Waar Mick Schumacher dit weekend de Formule 2-titel voor zich kan opeisen, is hij alvast verzekerd van zijn toekomst in de koningsklasse. Dat de 'zoon van' in 2021 zou promovoren was al langer bekend, al bleef de bestemming nog ongewis. Uiteindelijk is het Haas geworden, waardoor Mick onder leiding van Guenther Steiner zal komen te werken. Maar als Schumacher junior behoefte heeft aan een extra leermeester, dan houdt Vettel zich aanbevolen.

"Ik wil hem graag helpen waar mogelijk. Hij is een geweldige jongen en ik heb ook een hele speciale relatie met zijn vader", laat Vettel op een vraag van Motorsport.com Nederland weten. "Het is alleen jammer dat Michael de progressie van Mick in de afgelopen jaren en ook deze stap naar de Formule 1 niet van dichtbij kan meemaken. Maar wat Mick betreft: ik mag hem graag, we kunnen het goed met elkaar vinden en ik wil hem wel alles vertellen wat ik weet."

Waar Vettel aangeeft nog steeds een Michael Schumacher-fan te zijn, ziet Mick juist de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim als zijn voorbeeld. "Daar ben ik natuurlijk door gevleid", reageert Vettel. "Ik heb zijn vader veel meer races zien winnen dan dat Mick mij wedstrijden heeft zien winnen. De manier waarop ik nu naar Mick kijk? Nou ik kijk vooral naar zaken waar ik hem mee kan helpen als persoon. Dat geldt op het circuit, maar ook zeker met andere dingen die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Ik wil hem graag helpen, al is het wel belangrijk dat hij zijn eigen pad volgt. Maar goed, het heeft mij in ieder geval geholpen dat Michael zinnige dingen te zeggen had en advies gaf als ik hem iets vroeg. Hetzelfde probeer ik bij Mick te doen."

Ook Raikkonen lovend: "Was slechts een kwestie van tijd"

Ook Vettel's voormalig teamgenoot bij Ferrari is te spreken over de nieuwe F1-telg uit de Schumacher-familie. Kimi Raikkonen reed jarenlang tegen Michael en zal in 2021 de degens kruisen met zijn zoon. "Ik denk dat het vooral goed is voor de Formule 1 dat Mick een contract heeft gekregen. Dat was eigenlijk ook slechts een kwestie van tijd", aldus de Fin die Michael Schumacher in 2007 opvolgde bij Ferrari. "Het is geweldig om weer een Schumacher in de Formule 1 te krijgen. Ik ken Mick ook persoonlijk een beetje en hij is gewoon een fijne jongen. Het is alleen maar positief dat hij een contract heeft gekregen en volgend jaar in F1 kan racen."

