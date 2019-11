Vettel: "Zag Hamilton niet door dode hoek"

De start van de Grand Prix van Mexico had in een ravage kunnen uitmonden als Lewis Hamilton er niet voor koos om het gras op te sturen toen concurrent Sebastian Vettel hem steeds verder naar buiten dwong. De Brit moest liften om een aanrijding op volle snelheid te voorkomen. Na afloop beweerde de Ferrari-coureur dat hij zijn rivaal nooit had gezien.

Het moment werd nog even door de stewards onderzocht, maar die zagen geen aanleiding voor een straf. Vettel zei na de race dat hij weinig kon doen aan de dode hoek in zijn spiegels. Daardoor zag hij zijn rivaal, die de race uiteindelijk won, niet aankomen. "We zien wel redelijk veel in de spiegels, maar er is een gedeelte dat wegvalt. Daarom zag ik Lewis niet. Hij kwam na de race en vroeg me ernaar, maar ik had niet de intentie hem van de baan te duwen. Ik probeerde bij de start meteen in de slipstream van Leclerc te komen en checkte de spiegels links en rechts."

Er is volgens de Duitser weinig te doen aan het probleem, waardoor menig incident ontstaat. "De dode hoek bestaat al zo lang als er spiegels op auto's zitten, dus daar kunnen we denk ik niets aan veranderen. In de eerste ronde is het denk ik veel gokken waar de rest rijdt, vooral wanneer je bochten instuurt. Meestal zien we dat het werkt, soms niet. Iedereen probeert daarin denk ik zijn best te doen. We weten dat we een race niet winnen in de eerste bocht, maar wel kunnen verliezen", aldus de Ferrari-coureur.

Ondanks het riskante moment is Hamilton zelf blij met de vorm van Vettel in de afgelopen races en de onderlinge duels. "Sebastian rijdt recentelijk super, dus het is goed om te zien dat hij er weer bij hoort. We willen natuurlijk meer wiel-aan-wiel actie, maar op sommige circuits kan je helaas niet te dichtbij komen", laat de WK-leider weten.