Vettel sluit F1-terugkeer niet uit: "Ik kan geen nee zeggen"

Na vier wereldkampioenschappen en tal van Formule 1-zeges besloot Sebastian Vettel eind vorig jaar F1 vaarwel te zeggen. De Duitser wilde stoppen met reizen en meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Toch blijft de koningsklasse kriebelen. De inmiddels 36-jarige oud-coureur sluit niet ooit weer eens terug te keren naar F1. Het is in het verleden wel vaker gebeurd dat rijders besloten hun helm aan de wilgen te hangen, om vervolgens later weer terug te komen, zoals onder meer Alain Prost, Niki Lauda en Fernando Alonso. "Ik kan geen nee zeggen, want ik weet het niet", aldus Vettel tegen Sky Sports. "Als je het hen had gevraagd, hadden er altijd mensen nee gezegd of gezegd dat ze het niet zouden weten. Uiteindelijk kwamen ze allemaal terug. Ik sluit het niet uit, maar het hangt wel af van wanneer."

De man uit Heppenheim weet natuurlijk dat leeftijd een rol begint te spelen. Met zijn 36 jaar heeft hij niet de luxe om te zeggen dat hij over tien jaar wel weer kijkt. "Dan is het natuurlijk wel klaar", gaat Vettel verder. "Het hangt ook af van de uitdaging, maar op dit moment denk ik er niet aan. Ik geniet meer van het bedenken wat ik nu wil gaan doen. De grootste vraag van een sportman of sportvrouw is wat je na je carrière moet doen. Vaak ben je tussen de 30 of 45 jaar oud, afhankelijk van de sport en discipline. Maar wat moet je dan? Er is nog veel meer in dit leven. Het leven kan ook geweldig zijn zonder racen. De echte limiet is het rijden van de snelste auto's in de wereld, maar je kan ook genoeg andere dingen doen die je plezier geven."

Begin dit jaar raakte Aston Martin-coureur Lance Stroll geblesseerd bij een fietsongeluk, waarbij de naam van Vettel werd genoemd als eventuele vervanger. Dit ging uiteindelijk niet door, maar hij geeft wel toe dat zijn conditie nagenoeg gelijk is gebleven en hij er dus klaar voor was. "Dat is omdat ik dat wil en niet omdat ik klaar moet zijn zodra iemand uitvalt en ik moet instappen. Ik moet wel zeggen dat mijn nek er niet klaar voor zou zijn, dat kan ook niet. Met de rest zit het wel snor."

Vettel liet zich afgelopen weekend zien tijdens de 12 uur van de Nürburgring. Hij werd daar herenigd met 'zijn' Red Bull RB7 om samen met David Coulthard een aantal demonstraties te geven voor het aanwezige publiek.

Video: Een ronde over de Nordschleife met Vettel en Coulthard