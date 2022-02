Vettel: "Dit jaar zal de echte test voor Aston Martin in F1 worden"

Sebastian Vettel werkte afgelopen jaar zijn eerste seizoen in dienst van Aston Martin af, maar die campagne verliep niet naar wens. "Dat was inderdaad niet het makkelijkste jaar uit mijn carrière, al hebben we wel goede hoop dat we er dit jaar beter voor staan", liet Vettel vlak voor de Aston Martin-presentatie aan onder meer Motorsport.com weten. Een specifieke doelstelling wil de man uit Heppenheim daar in dit stadium niet nog opplakken. "In deze fase van het seizoen hoopt iedereen natuurlijk helemaal bovenaan te eindigen. Maar als ik naar het podium kijk, dan ziet dat podium er nog steeds hetzelfde uit. Op de hoogste trede is nog steeds maar plek voor één coureur."

Alhoewel Vettel niet meteen op die hoogste plek en dus een vijfde wereldtitel rekent, verwacht hij wel dat Aston Martin de potentie heeft om meer te laten zien dan vorig jaar. "We kunnen de auto dit jaar in ieder geval doorontwikkelen. Vorig jaar hebben we dat driekwart van het jaar niet kunnen doen, met het oog op de nieuwe regels. Dat zou al een groot verschil moeten maken." Daar komt nog eens bij dat Aston Martin vorig jaar stevig de pineut bleek met het lage rake-concept, overigens zelf overgenomen van Mercedes, waardoor het team hard geraakt werd door de aangepaste vloer.

Voor aankomend seizoen zijn alle teams met een leeg vel papier begonnen, waardoor Vettel 2022 een goed jaar vindt om de balans op te maken. "Dit jaar zal de echte test voor ons worden. Nu zullen we zien hoe goed we daadwerkelijk zijn. Vorig jaar konden we ook niets laten zien doordat we niet veel upgrades hebben geïntroduceerd. Maar dit jaar draait het inderdaad om compleet nieuwe auto's en een compleet nieuw reglement, een nieuw tijdperk dus. Nu moeten we laten zien wat we echt kunnen produceren en daar moeten we ook op beoordeeld worden", blijft Vettel reëel.

Voor die echte test is niet alleen het technische reglement veranderd. Ook binnen Aston Martin is er het één en ander gewijzigd. Zo is teambaas Otmar Szafnauer - juist de man die een cruciale rol speelde bij de komst van Vettel - vertrokken en opgevolgd door Mike Krack. "Ik kon altijd goed met Otmar overweg en het is volgens mij ook heel lastig om niet goed met hem overweg te kunnen. Hij heeft een prominente rol in ons team gespeeld, waardoor we best kunnen stellen dat dit een enorme ommekeer wordt." Desondanks heeft Vettel vertrouwen in de nieuwe leider Krack, waarmee hij in 2007 overigens al kortstondig samenwerkte bij BMW-Sauber. "Alle mensen die met hem hebben gewerkt, zijn lovend. Voor mij is het natuurlijk al een aantal jaar geleden, dus het eerlijke antwoord is dat we het maar moeten afwachten. Ik hoop in ieder geval dat hij een mooie toevoeging aan ons team is."

