Vrijdag wordt het nieuwe motorreglement, die vanaf 2026 in werking treedt, weer besproken in een meeting van de F1 Commission. Onder meer Porsche en Audi willen onder het nieuwe reglement hun intrede te maken in de koningsklasse van de autosport. Onderdeel van de deal is dat de Formule 1 duurzame brandstof gaat gebruiken. Sebastian Vettel deed dat afgelopen weekend al toen hij op Silverstone een demonstratie deed met de Williams FW14B van Nigel Mansell, die hij enkele jaren geleden op de kop tikte. Het succes van die run zorgde voor de suggestie dat de Formule 1 ook gewoon terug zou kunnen keren naar V10-motoren.

“Kijk, onze motoren zijn ontzettend indrukwekkend”, zegt Vettel. “Ze zijn krachtig en ongelofelijk efficiënt. Dit zijn mogelijk de meest efficiënte motoren ter wereld, ik ken ze natuurlijk niet allemaal maar we komen in de buurt. Maar kun je die motor ooit gebruiken in een auto die je wilt kopen of een motor uit het verleden die je uiteindelijk kon gebruiken? Nee. Voor de brandstof die ik gebruikte betaalde ik 5,95 euro per liter. Dat is een stuk duurder dan normale brandstof, maar je moet niet vergeten dat het produceren van normale brandstof heel anders verloopt dan van de brandstof die ik gebruikte. Er zit heus nog wel wat ruimte in die prijs, dat is duidelijk. Aan de andere kant zal het op de middellange of lange termijn alleen maar duurder worden.”

Vettel suggereert dat Formule 1-motoren van de toekomst relevant moeten zijn voor wat de consument aanschaft bij de autodealer. “De brandstof die we gebruiken in de Formule 1 is nog vier of vijf keer duurder dan wat ik vorige week tijdens de demonstratie gebruikte. Geld is dus geen probleem. Waarom zijn deze brandstoffen zo ontzettend duur? Dat komt omdat de motor samen met de brandstof ontwikkeld wordt om er zoveel mogelijk uit te halen, om andere teams te verslaan. De competitie is sterk en het moet op de juiste manier gedaan worden. Ik wil niet zeggen dat het daardoor uit de hand loopt, maar de controle is weg. Misschien zorgt dat ervoor dat de motoren nu zo complex zijn dat het nooit geschikt zal zijn voor de openbare weg. Ik denk dat we op dat vlak goed moeten nadenken en een sterke richtlijn nodig hebben, dat duidelijk is waarom we doen wat we doen. En die argumenten zijn heel duidelijk en simpel. We moeten alleen een manier vinden om het ook te krijgen. Ik ben een echte autosportliefhebber, ik houd hiervan. Ik houd van de auto’s en ik houd van de sensatie die een V10 levert. Moeten we nu nog met historische concepten werken? Dat is ook weer een andere discussie. Wat is goedkoper? Deze huidige motoren kosten een fortuin, de ontwikkeling is peperduur. Ze hebben ook nog niet echt helemaal besloten wat ze vanaf 2026 willen. Dat is ook lastig met alle mensen die ermee akkoord moeten zijn.”