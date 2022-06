Vettel: F1 moet minder tolerante landen niet boycotten

Sebastian Vettel sprak zich vorig jaar uit tegen de controversiële anti-homowet die ingevoerd werd in Hongarije. Vettel kwam het hele weekend met speciale schoenen in actie. Ook op andere momenten liet de Duitser zich horen. Hij denkt dat de Formule 1 een fout maakt als het landen gaat boycotten waar het niet goed gesteld is met rechten voor minderheden. In een exclusief interview in het zomernummer van Attitude Magazine zegt Vettel: “De Formule 1 komt dit jaar in 23 landen. Als we kijken naar de LGBTQ-rechten, dan gaat het in sommige landen betere dan in andere landen. We kunnen weigeren daar te racen, maar wat dan? Als we er niet racen, zijn we machteloos om een verandering teweeg te brengen. Door in die landen te racen en door een fatsoenlijk, maar stevig standpunt in te nemen voor de zaken die we belangrijk vinden, kunnen we een positieve impact hebben. Normen en waarden stoppen niet bij de grens.”

Terugkijkend op de kritiek die hij leverde op de Hongaarse regering, zegt hij: “Ik deed het omdat ik wilde laten zien dat ik niet achter de anti-LGBTQ wetgeving stond die kort daarvoor van kracht werd. Ik doe het niet voor mijn populariteit, maar ik heb mijn doel bereikt als ik de LGBTQ-mensen die geraakt werden door de wet een hart onder de riem heb kunnen steken. Hopelijk zijn meer F1-fans door de acties van sommigen anders gaan denken over diversiteit en inclusiviteit, dan ben ik blij. Ik ben blij en vereerd om een bondgenoot te zijn.”

Vettel denkt dat de houding van de Formule 1 over het algemeen ook veranderd is. Zouden homoseksuele coureurs voorheen moeite gehad hebben om uit de kast te komen, de Duitser denkt dat het nu algemeen geaccepteerd wordt. “Dat was in het verleden niet zo, maar nu zou een homoseksuele Formule 1-coureur met open armen ontvangen worden”, aldus Vettel. “Ik denk dat het een einde zou maken aan vooroordelen en dat zou onze sport in een betere richting duwen. Ik denk en hoop dat onze sport daar klaar voor is.”

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren met ‘We Race As One’ ook campagne gevoerd om positieve veranderingen teweeg te brengen, maar volgens Vettel moet er meer gebeuren. “Het wordt beter, je ziet nu engineers en monteurs die meer open durven te zijn. Maar we kunnen nog veel doen om de diversiteit en inclusiviteit van de racerij te verbeteren. […] De Formule 1 is een initiatief gestart met We Race As One, dat is goed. Maar we moeten zorgen dat we ook echt een positieve verandering teweeg kunnen brengen. We moeten handelen in plaats van alleen maar praten.”

Sebastian Vettel staat in juli/augustus op de cover van Attitude Magazine. Foto: Attitude