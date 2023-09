Waarom de kerbstones in bocht 2 van Suzuka zwart en geel zijn

Sebastian Vettel is dit weekend in Japan aanwezig voor zijn 'Buzzin' Corner'-campagne, die deel uitmaakt van zijn pogingen om het bewustzijn voor biodiversiteit te vergroten. Suzuka schilderde niet alleen de kerbstones in bijenkleuren om het project van de viervoudig wereldkampioen te steunen, het hielp ook met het bouwen van maar liefst elf insectenhotels, die aan de binnenkant van bocht twee staan. Op Instagram laat Vettel weten dat de keuze voor de kleuren voor zijn project bewust zijn, om het zo bij het publiek onder de aandacht te brengen.

"We weten allemaal dat één insect heel beroemd is, en dat is de bij", zegt de man uit Heppenheim. "De bij is geel en zwart. Het is de perfecte ambassadeur voor dit project. Het idee is om het belang van biodiversiteit te benadrukken. Het staat niet alleen voor de bij, maar ook voor andere insecten. We gebruiken de bij als ambassadeur. Deze helpt ons om de krachtige boodschap te benadrukken."

Donderdagmiddag lokale tijd vindt de lancering van het project plaats. De oud-coureur van onder meer Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin heeft alle F1-rijders en -teams uitgenodigd. Vettel hielp de afgelopen dagen mee aan de bouw van de insectenhotels. "Het is heel leuk", gaat hij verder. "Er is veel energie en passie in dit project gestoken. Het is geweldig dat iedereen meedoet. Daarnaast is het leuk om terug zijn op Suzuka. Hopelijk is dit slechts het begin van het initiatief, leidt het tot meer van dit soort projecten, tot meer zwart-gele kerbstones op circuits over de hele wereld en leidt het tot meer ruimte voor insecten. We moeten de variatie vieren. Niet alleen bij mensen, maar ook in de natuur. We moeten het beschermen. Dat ligt me na aan het hart, wat ik wil benadrukken en wat ik onder de aandacht wil brengen."

Eind vorig jaar hing Vettel zijn F1-helm aan de wilgen. In de laatste jaren van zijn actieve loopbaan besteedde de Duitser steeds meer aandacht aan het milieu.