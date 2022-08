Vettel: "F1 moet investeren om Grands Prix duurzamer te maken"

De Formule 1 kondigde in 2019 aan dat het tegen 2030 klimaatneutraal wil opereren. Onder meer op het gebied van logistiek, met het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en het verminderen van afval. De duurzame brandstof is onderdeel van het nieuwe power unit-reglement dat in 2026 van kracht wordt. De sport streeft er ook naar om tegen 2025 Grands Prix duurzaam te maken door onder andere het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te verbieden en afval te hergebruiken of te recyclen. Sebastian Vettel is onder de indruk van de hedendaagse efficiënte hybride motoren, maar vindt dat F1 meer moet gaan doen nu de kalender naar 24 races lijkt te worden uitgebreid en daarmee populairder wordt dan ooit. De Duitser stelt dat een deel van de inkomsten geïnvesteerd moet worden in de huidige promotors om hen te helpen in het groener en duurzamer maken van het GP-weekend.

"Een evenement waar veel mensen op afkomen moet voldoen aan de verantwoordelijkheden die bij deze tijd horen", zegt Vettel tijdens World eX, een esports-kampioenschap dat emissievrije mobiliteit en schone energie promoot. "De Formule 1 trekt een groot publiek. De laatste jaren is de sport nog meer gegroeid door nieuwe fans, met name in Noord-Amerika. Dat houdt in dat er meer mensen naar het circuit komen en dat alles daar in goede banen moet worden geleid. Er is veel dat nog kan worden gedaan in vergelijking met andere grote events. Bijvoorbeeld hoe mensen naar het event komen. Een deel van de omzet moeten we investeren in de promotors. We moeten hen de kans geven om op het gebied van publiek en organisatie voor een nog betere, groenere en schonere oplossing te gaan."

Vettel, die kort voor de Grand Prix van Hongarije zijn vertrek uit de Formule 1 aankondigde, sprak zich eerder uit over hoe weinig relevant de huidige F1-power units voor de weg zijn vanwege de kosten en complexiteit. Dat is een probleem dat in ieder geval gedeeltelijk wordt aangepakt door de wijzigingen voor 2026. Hoewel autosportevenementen aantoonbaar niet meer vervuilend zijn dan andere grote events, wordt de sport steeds kritischer bekeken door politici en activisten. Volgens de Formule 1-coureur kan de sport vragen van de buitenwereld beantwoorden door zich opnieuw te richten op de ontwikkeling van duurzame technologieën die de hele samenleving ten goede komen.

"Het maakt uiteindelijk niets uit of we in auto's rijden, een concert bezoeken of andere dingen doen. Het draait om relevantie. Als wij niet bijdragen aan veranderingen en anderen daarvan laten profiteren, met de techniek die we hebben, dan rijst al heel snel de vraag: 'Maar wat is dan het nut?'", gaat hij verder. "Wij snappen het, want wij houden van autosport. Je hoeft ons helemaal niets uit te leggen. Maar als je uitzoomt en tegen een publiek spreekt dat niets met autosport heeft, dan denk ik dat deze vragen in de toekomst terecht worden gesteld. Het is dus aan ons om die voor te zijn en ons niet in de luren te laten leggen met het enorme vermogen dat we hebben. We geven veel geld uit in de autosport. Dat betekent ook dat we met innovatie, techniek en het vermogen een betere weg kunnen inslaan. Dit zodat iedereen, ook buiten de racerij, hier op een dag van profiteert. Of het nou elektrisch, waterstof of iets anders is."

Video: Sebastian Vettel spreekt over de toekomst van de Formule 1