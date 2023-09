Vettel over F1-dominantie Verstappen: Geluk dat we dit meemaken

Het hele seizoen staan Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing in het coureurs- en het constructeurskampioenschap aan de leiding en de twee titels lijken slechts een kwestie van tijd. De Oostenrijkse renstal won tot aan Singapore alle races met relatief gemak en de verwachting is dat in Japan de constructeurstitel dan ook definitief binnengesleept wordt. Verstappen kan op Suzuka zijn derde coureurstitel nog niet veiligstellen, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de Nederlander met drie wereldtitels zich in het rijtje met andere Niki Lauda en Sir Jackie Stewart mag nestelen.

Deze enorme dominantie wordt niet door iedereen in de paddock even goed ontvangen. Zo liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich na de tiende opeenvolgende zege in Monza hier negatief over uit en stelde dat 'records alleen leuk zijn voor Wikipedia'. Die woorden slikte de Oostenrijker in Singapore nog enigszins in, maar het laat wel zien dat niet iedereen kan genieten van de dominerende Verstappen-Red Bull-combinatie.

Op de donderdag in Japan vertelt viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel dat volgens hem de prestaties van Verstappen juist niet genoeg eer kunnen krijgen. "Zijn auto is fantastisch, maar ook zijn inzet", vertelt de Duitser bij de onthulling van zijn 'Buzzin Corner'-project. "Hij maakt geen fouten en daar kan je hem niet genoeg voor prijzen." Bij de kritische geluiden zet Vettel dan ook zijn vraagtekens, want hij ziet dat zulke dominante tijdperken door de F1-geschiedenis heen vaker hebben plaatsgevonden. "Mensen vinden het niet leuk om telkens dezelfde coureur te zien winnen. Het is nu Max, het was Lewis, ik was het, Mika [Hakkinen] was het en er was lange tijd natuurlijk Michael [Schumacher]. Dit hoort bij de sport."

Vettel was zelf tussen 2010 en 2013 de dominante coureur en ook toen waren er niet alleen positieve geluiden. De Duitser kreeg naast lof ook kritiek te verwerken toen hij de records aan elkaar reeg. De 53-voudig Grand Prix-winnaar kan dus uit eigen ervaring spreken en noemt dat het juist heel bijzonder is om Verstappen aan het werk te mogen zien. "We mogen van geluk spreken dat we getuige zijn van het schrijven van geschiedenis. Wat Max dit jaar laat zien, is verbazingwekkend", verklaart Vettel.