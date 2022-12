Vettel over eventuele terugkeer naar F1-paddock: "Gaat raar zijn"

Afgelopen weekend kreeg Sebastian Vettel bij de Autosport Awards de Gregor Grant Lifetime Achievement Award, een oeuvreprijs voor zijn hele leven en carrière. De Duitser reed sinds 2007 in de Formule 1 en won vier wereldtitels en 53 races in de koningsklasse van de autosport. Vettel vond het bijzonder om de prijs te krijgen. “Het is erg speciaal. Het is meer dan een trofee. Ik denk dat het ontvangst geweldig was. Het is een beetje ongemakkelijk om een prijs voor mijn leven te krijgen, ik ben er natuurlijk een tijdje geweest, maar niet een heel leven lang. Het was een voorrecht om zoveel mensen te leren kennen, om met zoveel mensen te werken en zo’n fijne tijd te hebben, zowel op als naast de baan. Er is een hoop dat ik ga missen, het betekent heel veel. Ik heb een vergelijkbare trofee voor coureur van het jaar, dus deze komt er mooi bij en komt misschien wel hoger te staan.”

Voorafgaand aan de race in Abu Dhabi zei Lewis Hamilton zeker te weten dat Vettel op een dag zou terugkeren in de Formule 1. De man uit Heppenheim heeft zelf nog geen idee wat zijn toekomst gaat brengen. “Het eerlijke antwoord is dat ik het niet weet. Ik heb geen specifieke plannen voor de toekomst. Ik heb een hoop ideeën, en een hoop dingen die ik wil doen. Ik zie dan wel wat er vanaf daar gebeurt. Je moet nooit nooit zeggen, maar ik heb lang over deze stap nagedacht en het voelt als de juiste keuze. Ik heb veel zin in wat er komen gaat, ondanks dat er nog niets vast staat.”

Belangrijk om voor mensen op te staan

Vettel heeft natuurlijk veel gepresteerd op de baan, maar ook daarbuiten maakte hij veel los met zijn acties voor bijvoorbeeld het klimaat. Volgens de Duitser was dit belangrijk om te doen. “Het is lastig om te weten wat mensen aan je gaan herinneren. Maar het is belangrijk om te realiseren dat er op een bepaald moment in je leven grotere dingen zijn om voor op te staan en je stem voor te laten horen. We hebben een enorm bereik, en kunnen potentieel zoveel levens van mensen raken en ze inspireren. Er gebeuren bepaalde dingen in je leven, waarop je de keuze of de kans hebt om te zien dat er zoveel meer gebeurt. Het is belangrijk om voor al deze mensen op te staan. Het betekent heel veel voor ze, en het voelt als het juiste om te doen.”

Op de vraag of we Vettel nog terug gaan zien in de paddock, antwoordde hij: “We zullen het zien. Ik weet zeker dat ik op een bepaald moment terugkom om een kijkje te nemen. Ik houd van de sport en de mensen. Het wordt waarschijnlijk moeilijk of raar om daar in het echt te zijn en niet deel te nemen [aan de race]. Maar ik denk dat dit wel gaat komen. Maar ik weet het nu niet, zoals ik zei heb ik nog geen plannen. Maar ik weet zeker dat ik er ooit wel ergens ga zijn.”