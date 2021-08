Vettel erkent: Huidige toestand Michael Schumacher doet me pijn

Sebastian Vettel heeft zijn medewerking verleend aan een gloednieuwe documentairefilm over het leven en de carrière van Michael Schumacher, die vanaf 15 september te zien zal zijn op Netflix. De streamingsdienst lanceerde donderdag de trailer van de nieuwe docu, waarin ook Vettel te zien was.

Vettel groeide op in de jaren dat Michael Schumacher debuteerde in de Formule 1 en furore maakte in de koningsklasse van de autosport. Der Michael was jarenlang een idool van Vettel en beiden raakten later ook goed bevriend. Het doet de Aston Martin-coureur dan ook pijn dat Schumacher al sinds 2013 kampt met de gevolgen van een skiongeval op de pistes van het Franse Meribel, waar de Formule 1-legende na een val ernstig hersenletsel opliep.

“Michael was een enorme bron van inspiratie voor mij. Niet alleen in de jaren dat ik hem zag rijden toen ik nog een kind was, maar ook toen ik hem later ontmoette en leerde kennen als vriend”, vertelt Vettel. “Ik heb absoluut een zeer speciale band met hem.”

“Als ik aan hem denk doet het me natuurlijk pijn, wetende in welke toestand hij verkeert en dat hij vecht, zoals hij is, en dat het nu al zo lang is zoals het is”, erkent Vettel, die de documentaire ondanks zijn medewerking zelf ook nog niet heeft gezien. "Ik ben heel erg close met hem en ik kijk er naar uit om de documentaire te zien. Er zal zullen vast dingen voorbij komen die ook voor mij nieuw zijn.”

De Schumacher-documentaire focust zich met name op de bijzonder succesvolle carrière van de Duitser en niet op de tijd na het skiongeval. Naast Vettel heeft onder andere ook de familie van de 91-voudig Grand Prix-winnaar meegewerkt aan de documentaire.

“Ik geloof dat heel veel mensen die erg close met hem waren eraan bij hebben gedragen”, vervolgt Vettel, die tegenwoordig op zijn beurt weer als een soort mentor fungeert voor F1-debutant Mick Schumacher, de 22-jarige zoon van de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik hoop dat ze er iets moois van hebben gemaakt, maar daar ben ik wel vrij zeker van. Het is namelijk een prachtig verhaal. Hij had een geweldige carrière en ik vind hem een prachtig persoon. Ik kijk er naar uit om de documentaire te zien. Ik heb zelf namelijk ook nog niets gezien.”

Eerder vertelde ook broer Ralf in gesprek met Motorsport.com Nederland al over de Schumacher-documentaire