Na zestien jaar in de koningsklasse te hebben geacteerd, vindt Sebastian Vettel het mooi geweest. Maar dit heeft niks met de sport te maken, zo benadrukt de 35-jarige coureur nog maar eens in het magazine Undercut van zijn werkgever Aston Martin. "Ik hou nog steeds van de sport en van racen. De beslissing om te stoppen was moeilijk, maar ik heb er een tijdje over nagedacht. Ik weet hoeveel inzet deze sport vergt en ik voel dat het een goed moment is om andere dingen te doen."

Vettel beschouwt zijn F1-jaren - waarin hij ook drie keer reservekampioen werd - als een waardevolle periode waarin hij veel heeft geleerd. "F1-coureur zijn is een versnelde manier van leven", zegt hij. "Ik denk dat dat voor de meeste professionele sporters geldt. Je hebt alles wat in het normale leven gebeurt, maar het is meer gecomprimeerd in termen van tijd. Ik moest eerder volwassen worden dan mijn vrienden op school, omdat ik mijn racecarrière heel serieus nam en met veel volwassenen omging."

Nu hij aan een nieuw levensepisode gaat beginnen, is Vettel niet bang dat hij zal worden vergeten door de autosportfans. "Je wordt alleen herinnerd totdat de laatste persoon die zich jou herinnert, sterft. Er is een grens. Er komt waarschijnlijk een moment dat niemand zich mij zal herinneren. Niets duurt eeuwig. Ik probeer altijd te slagen - soms lukt dat niet - maar bovenal probeer ik mensen altijd met respect te behandelen en aardig te zijn. Als dat is wat mensen zich van mij herinneren, dan ben ik blij."

"Aston Martin-jaren waren uitdaging"

Terugkijkend op zijn loopbaan, ziet Vettel ook wel dat de resultaten bij Aston Martin - na zijn jaren bij Red Bull Racing en Ferrari - zeer mager waren. Hij knokte niet meer elke race voor de overwinning met Lewis Hamilton en Fernando Alonso, de coureurs die Vettel beschouwt als de sterkste tegenstanders in zijn gloriejaren. Zijn beste Aston Martin-scores in 2022 waren de zesde plaatsen van vorig weekend in Japan en in Azerbeidzjan. Ook in Singapore en Spa-Francorchamps kwam hij met een achtste plaats goed voor de dag. "Het zijn uitdagende jaren geweest omdat de auto niet zo competitief was als we hoopten. Dit jaar wilden we een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar, dat is niet gelukt. We zijn nu waar we vorig jaar eindigden. Ik wil niet met de vinger wijzen en zeggen dat we het slecht gedaan hebben. Ik ben gewoon realistisch. We hadden hoge verwachtingen, maar we faalden."

Spijt heeft hij dan ook niet van het tekenen van een Aston Martin-contract in 2020. "Het waren geen twee nutteloze jaren. Ik vond het heerlijk om met het team te werken en verschillende mensen en benaderingen te leren kennen. Ze waren zeer uitdagend omdat ik niet vertrouwd was met het achterin rijden. Het was een nieuwe ervaring. Als je voorin staat, beseft je niet hoeveel werk de teams achterin ook verzetten. Het is niet omdat je niet veel scoort, dat je niet zo hard werkt", aldus de huidige nummer elf in de WK-stand.

Eenmaal stond Vettel met Aston Martin op het podium: vorig jaar werd hij tweede in de straten van Azerbeidzjan. Was de man uit Heppenheim langer doorgegaan als er wel veel successen waren geboekt met Aston Martin? Vettel weet het niet. "Het is onmogelijk te zeggen, maar ik heb er wel aan gedacht. Als tiende eindigen geeft me geen kick, want ik weet hoe het voelt om als eerste te eindigen. Ik hou van winnen. Het klinkt egoïstisch, maar winnen is mijn drijfveer. Als je niet meer wint, denk je aan hoe goed het zou voelen om weer te winnen. En als je weer wint, is het een groots moment en betekent het meer voor je dan de vorige overwinning vanwege de leegte ertussen."