Vettel geniet van demo op Nordschleife: “Alles kwam samen”

Er waren meer dan 60.000 toeschouwers aanwezig bij Red Bull Formula Nürburgring, zoals de demodag op de Nordschleife officieel heette. Sebastian Vettel trakteerde hen op een demo met de Red Bull RB7, waarmee hij in 2011 zijn tweede van in totaal vier wereldtitels veroverde. “Het voelde alsof ik in een tijdcapsule zat: toen ik in de auto stapte, kwamen er veel herinneringen naar boven”, reageerde Vettel.

Vettel heeft genoten van de demo, ook vanuit klimaatoogpunt. “Het was heel leuk om over het circuit te rijden en dat te doen op een manier waar ik blij mee ben”, vervolgde de Duitser. “Op de één of andere manier kwam alles samen, inclusief het feit dat we de wagen nu met klimaatneutrale brandstof lieten rijden. Autosport is mijn grote passie en ik wil de sport in leven houden. Brandstoffen kunnen synthetisch worden geproduceerd en als vervangende brandstof dienen. Het is belangrijk dat we ons er allemaal van bewust worden dat we iets moeten doen. En het leukste is: je voelt geen verschil in de wagen, het is net zo leuk om op synthetische brandstof te rijden.”

Naast Vettel kwam ook onder meer David Coulthard in actie op de Nordschleife. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar stuurde de Red Bull RB8 uit 2012 over de legendarische piste. Die eer was eigenlijk weggelegd voor Daniel Ricciardo, maar hij werd vanwege zijn gebroken hand vervangen door Coulthard. Daarnaast waren er F1-auto’s uit een verder verleden te zien. Ralf Schumacher bestuurde de Williams FW25 uit 2003, Gerhard Berger de Ferrari 412-T2 uit 1995 en Mathias Lauda de Ferrari 312 B3 uit 1974, waar zijn vader Niki Lauda nog mee racete.

Daarnaast waren er tal van andere auto’s te zien. Zo verscheen Jos Verstappen op de baan met de Ford SuperVan 4.2. Dat is een bus die is voorzien van elektromotoren, die gezamenlijk een vermogen van ruim 1400 pk genereren. Yuki Tsunoda zat achter het stuur van de Honda NSX GT3 Evo en was onder de indruk van de Nordschleife. “Ik kan dit circuit met niets anders vergelijken”, zei de coureur van AlphaTauri. “Het gaat door de bergen, op en af. Er zijn veel krappe stukken en als je op het gras komt, dan is de muur dichtbij. Ik had deze baan wel eens in de simulator gereden, maar zou er dolgraag eens een competitieve race willen rijden. Dat zou een onvergetelijke ervaring zijn.”

Mathias Lauda, Ferrari 312 Foto: Red Bull Content Pool