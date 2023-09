Foto's: Vettel en Coulthard in actie met F1-auto's op de Nordschleife Afgelopen weekend was er volop spektakel op de Nürburgring. Red Bull Racing organiseerde op het iconische circuit de Red Bull Formula Nürburgring, dat tijdens de 12 uur van de Nürburgring plaatsvond. Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel werd herenigd met 'zijn' Red Bull RB7 uit 2011, terwijl David Coulthard in de 2012-auto van het Oostenrijkse F1-team sprong. Matthias Lauda klom in de Ferrari 312 B3-74 uit 1974, de bolide waar vader Niki Lauda dat seizoen mee in actie kwam. Daarnaast waren ook Ralf Schumacher, Yuki Tsunoda en Gerhard Berger van de partij. Bekijk hieronder de mooiste foto's!

Door: Niels Dijksterhuis Sebastian Vettel, Red Bull RB7 1 / 57 Sebastian Vettel, Red Bull RB 7, David Coulthard, Red Bull RB 8 2 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Mathias Lauda, Ferrari 312 B3-74 3 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB 7 4 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Philipp Eng, BMW Z4 GT3, en Yuki Tsunoda, HONDA NSX GT-3 Evo 5 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 6 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 7 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Mathias Lauda, Ferrari 312 8 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 9 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 10 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Mathias Lauda, Ferrari 312 11 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri HONDA NSX GT-3 Evo 12 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 13 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Gerhard Berger, Ferrari 412 T2 14 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri 15 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Gerhard Berger, Ferrari 412 T2 16 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 17 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 18 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel 19 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Ralf Schumacher, Williams FW25 20 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool David Coulthard 21 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool David Coulthard, Red Bull RB 7 22 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool David Coulthard, Red Bull RB 8 23 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Ralf Schumacher, Williams FW25-07 24 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Mathias Lauda, Ferrari 312 B3-74 25 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool David Coulthard, Red Bull RB 7 26 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Janis Blaswich, Christopher Lenz 27 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Alle bestuurders 28 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Markus Flasch 29 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Philipp Eng, BMW Z4 GT3 30 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, Honda NSX GT3 31 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Patrick Friesacher, Toyota Nascar, Christopher Lenz 32 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB 7 33 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Markus Flasch, BMW V12 LMR 34 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB 7 35 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Jens Klingman, BMW M3 E30 36 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Carrie Schreiner 37 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool David Coulthard, Sebastian Vettel 38 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel 39 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Ralf Schumacher, Williams FW25-07 40 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Mathias Lauda, Ferrari 312 B3-74 41 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel 42 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda 43 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel 44 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Eve Scheer, Sebastian Vettel 45 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, David Coulthard 46 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Smudo, Sebastian Vettel 47 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel 48 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Mathias Lauda 49 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel 50 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB 7 51 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB 7 52 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Markus Flasch, BMW V12 LMR, Prins Leopold van Beieren, BMW M1 Procar (M), Jens Klingman, BMW M3 E30 53 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Gerhard Berger, Ferarri F1-412 T2 54 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB7 55 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool David Coulthard, Sebastian Vettel 56 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel, Red Bull RB 7 57 / 57 Foto door: Red Bull Content Pool gedeeld Speel mee Zet nu in Grote drukte in F1-paddock stoort coureurs in hun werk Norris naar Red Bull? Button: Vechten tegen Verstappen een lastige taak gedeeld