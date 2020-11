Vettel: Incident met kraan in Turkije valt ‘niet te tolereren’

Aan het einde van Q1 was Nicholas Latifi in bocht 8 van de baan gegleden en tijdens de onderbreking voor Q2 werd zijn auto door een kraan van het circuit gehaald. Die kraan had zijn werkzaamheden nog niet afgerond toen het tweede kwalificatiedeel van start ging en werd alleen beschermd door een dubbele gele vlag, terwijl de omstandigheden op Istanbul Park op zijn minst verraderlijk waren. FIA-wedstrijdleider Michael Masi verklaarde na de race dat de situatie werd veroorzaakt doordat hij van de hoofdmarshal de melding kreeg dat de kraan op tijd weg zou zijn voordat de auto’s dat punt bereikten.

Dat dit uiteindelijk niet het geval bleek, was te wijten aan een vertraging in het terughalen van de kraan. “Het was dicht bij de opening in de vangrails en de kraan was al op weg”, verklaarde Masi na afloop van de race. “We kregen de garantie dat de situatie veilig was. En als ik alles in ogenschouw neem, heb ik meer dan vrede met de lokale garanties. Achteraf gezien zou je misschien iets anders doen, maar op basis van alle informatie die we op dat moment hadden namen we dat besluit.”

De situatie zorgde voor grote onvrede bij Sebastian Vettel, die een van de directeuren van de Grand Prix Drivers’ Association is. De uitleg van Masi vindt hij onvoldoende. “We zijn allemaal mensen en er worden fouten gemaakt, maar deze fout is niet te tolereren”, zei Vettel. “Ik denk dat we ons daar allemaal van bewust zijn en ik heb er veel vertrouwen in dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren. Maar we gaan hier absoluut over praten en onthullen wat de redenen zijn.”

Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc sluit zich aan bij het standpunt van Vettel. Volgens de Monegask wordt de kwestie tijdens de volgende rijdersbriefing in Bahrein ter sprake gebracht. “Wat betreft de kraan denk ik dat we allemaal nogal geschokt waren toen we dat zagen. Tijdens de volgende briefing zullen we hier waarschijnlijk over praten, zodat we dit soort situaties voorkomen. Het is niet nodig om te herhalen wat er in het verleden is gebeurd in dergelijke situaties. Ik denk dat dit niet meer hoeft te gebeuren en we moeten ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt.”

Volgens Masi gaat de FIA zelf ook kijken naar het incident, iets wat volgens de Australiër gebruikelijk is bij ieder incident dat tijdens een F1-weekend plaatsvindt. “Vanuit het perspectief van de FIA bekijken we ieder incident dat plaatsvindt, ongeacht het iets groots, kleins of iets daar tussenin is, ongeacht het moment in de sessie, en we blijven leren van alles dat plaatsvindt. Dus wat dat betreft blijven wij leren. Dat is niet anders dan een team dat tijdens een weekend en tussen de weekenden leert over verschillende elementen. Aan onze zijde, en dat heb ik al vaak gezegd, is de veiligheid onze topprioriteit. Je leert van alles, iedere keer als een auto uit de pits komt en iedere keer als je naar iets anders kijkt.”