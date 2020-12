Vettel vindt Leclerc ‘grootste talent in mijn vijftien jaar in F1’

Voor aanvang van het door het coronavirus uitgestelde seizoen 2020 werd duidelijk dat Vettel aan het eind van het jaar moest vertrekken bij Ferrari. De Scuderia zet vol in op de jeugd en heeft daarom Carlos Sainz aangetrokken als nieuwe teamgenoot van Leclerc. In Abu Dhabi nam Vettel afscheid van het team dat de afgelopen zes jaar zijn werkgever was en deed dat met een kleurloze veertiende positie. Het was de afsluiting van een zeer moeizaam seizoen voor de Duitser, die het kampioenschap op een teleurstellende dertiende positie afsloot.

Na afloop van de race op het Yas Marina Circuit nam Vettel ook afscheid van teamgenoot Leclerc. Het duo had op de baan een aantal aanvaringen, maar daarbuiten konden ze het goed met elkaar vinden. Dat Vettel een groot talent in de Monegask ziet, bleek wel uit de woorden die hij op de helm zette die hij met hem uitwisselde. “Voor Charles. Je bent de meest getalenteerde coureur die ik in vijftien jaar Formule 1 ben tegengekomen. Verspil dat niet, maar zorg er ook voor dat je blij bent en alles met een lach doet”, schreef Vettel.

Leclerc stak op zijn beurt weer de loftrompet over Vettel. Vooral de manier waarop de viervoudig wereldkampioen het enigszins geïntimideerde talent ontving bij Ferrari maakte diepe indruk op hem. “Ik wil je bedanken dat voor wie je bent, de manier waarop je mij in het team verwelkomde toen ik hier kwam. Het was niet makkelijk, want het is een enorm team en ik had bovendien jou als teamgenoot”, zei Leclerc. “Ik denk dat je weet hoe geïntimideerd ik was dat ik naast een viervoudig wereldkampioen plaats zou nemen bij Ferrari. Maar jij verwelkomde mij op de best mogelijke manier. Ik heb er echt van genoten om je teamgenoot te zijn de afgelopen twee jaar en ik wens je het beste voor de toekomst.”

Met vier wereldtitels op zijn naam staat het talent van Vettel buiten kijf, maar ook naast de baan is hij volgens Leclerc heel prettig in de omgang. Hij waardeert het vooral dat Vettel de botsingen op de baan, zoals tijdens de GP van Brazilië in 2019, geen invloed liet hebben op hun relatie naast de baan. “Dat heeft ervoor gezorgd dat onze relatie altijd goed is geweest, ook als het op de baan soms niet goed ging. Ik ben door hem als persoon enorm gegroeid, want ik had een voorbeeld om te volgen met hem als teamgenoot. Ik zal deze twee jaar als geheel goed blijven herinneren.”