Vettel: “Leclerc is momenteel van een andere klasse”

Niet voor het eerst in 2020 kwam de kwalificatie voor Sebastian Vettel al na het tweede deel tot een einde. De viervoudig wereldkampioen werd in Q2 door Ferrari twee keer op pad gestuurd met een setje mediums, maar daarop kwam hij uiteindelijk niet verder dan een teleurstellende vijftiende positie. Dat staat in schril contrast met de verrichtingen van Charles Leclerc, die zich op de mediums wél voor Q3 plaatste en daarin beslag legde op de vierde startpositie. Dat resultaat kwam best wel hard aan bij Vettel. “Dit is niet gewoon verslaan, het lijkt alsof hij in een andere klasse rijdt. Ik probeer alles wat ik kan. Zelfs als ik een ronde rij waarover ik tevreden ben, dan is hij sneller. Op dit moment kan ik niet meer doen dan alles uit mezelf halen wat ik in me heb”, vertelde hij bij Sky Deutschland.

Vanzelfsprekend werden er na afloop van de kwalificatie vraagtekens gezet bij het besluit van Vettel en Ferrari om ook bij de tweede run in Q2 te kiezen voor de mediums. “Achteraf is het makkelijk om dat te zeggen”, countert Vettel, die zelf wél achter de keuze staat om de mediums van Pirelli te gebruiken. “Ik was eigenlijk zelfs tevreden dat ik met de mediums kon rijden, want de banden voelden goed. Maar ik had problemen om de banden aan de praat te krijgen”, benoemt hij de kern van het probleem. “De auto voelde goed bij de eerste poging. Ik dacht dat ik makkelijk de tijd uit Q1 kon rijden op de mediums. Dat was het doel, maar zo makkelijk ging dat niet.”

Het gevolg is dus dat Vettel de Grand Prix van Portugal vanaf een teleurstellende vijftiende positie moet aanvangen. De verwachting is dat het niet makkelijk wordt om in te halen op Portimao en dus lijkt de Ferrari-coureur niet echt uit te kijken naar de wedstrijd. “Volgende vraag”, antwoordt hij lachend op de vraag of hij zin heeft in de race. “Vandaag was wederom geen goede kwalificatie. De race wordt wederom een rommeltje. Morgen is een nieuwe dag, waarop ik ga proberen het beste ervan te maken. Maar natuurlijk is het altijd anders als je vanuit de achterhoede moet beginnen.”

Met medewerking van Stefan Ehlen