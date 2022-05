Vettel met boxershort óver racepak: “Het was een grapje”

Op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Miami werd Sebastian Vettel al wandelend door de paddock gefotografeerd, waarbij hij à la Superman zijn boxershort over zijn pak droeg. Uit veiligheidsoogpunt is er afgelopen weken veel gesproken over de kleding van de rijders. Tijdens het rijden mogen de coureurs geen regulier ondergoed of sieraden meer dragen, dit om zo min mogelijk risico te lopen bij een brand. De actie van Vettel was een knipoog naar de vele discussie. “Het was slechts een grapje”, reageert de GPDA-directeur op de vraag van Motorsport.com of het een protest tegen de verscherpte regels was. “Het maakt me niet uit, maar ik vind het grappig dat we er maar over blijven praten.”

Op de baan had Vettel minder reden tot lachen. De Aston Martin-coureur eindigde de tweede vrije training als veertiende. “Het is een lastig circuit”, zegt Vettel over het Miami International Autodrome. “Ik denk dat we onze wagen nog kunnen aanpassen. Nee, we moeten onze wagen aanpassen! We moeten de auto nog iets meer afstemmen op dit circuit, dat al met al best leuk is. Het is heel snel. Er zijn veel rechte stukken, maar ook veel blinde stukken. Dat laatste maakt het heel listig in verkeer.”

Inhalen wordt lastig, voorspelt Vettel. “Om te racen moet je naast elkaar kunnen rijden, maar op dit moment is er slechts één racelijn. Maar al met al is het een leuk circuit”, vindt de viervoudig wereldkampioen, die hoopt dat hij zaterdag Q2 kan halen. “Ik voel me heel comfortabel in de auto, waar we denk ik nog wel meer uit kunnen halen. Maar waarschijnlijk zeggen de meeste coureurs dat na de eerste dag hier. Ik denk dat we ons nog iets kunnen verbeteren, waarschijnlijk tot ergens tussen P10 en P15. Dat is realistisch, al hoop ik op meer.”

