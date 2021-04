Vettel niet te spreken over professionaliteit FIA op Imola

Viervoudig Formule 1-kampioen Sebastian Vettel kreeg in de Grand Prix van Emilia-Romagna een tijdstraf van tien seconden. Het team had vijf minuten voor de start van de race de banden nog niet gemonteerd nadat de remmen op weg naar de grid oververhit raakten. De Duitser had geen moeite met het feit dat de straf werd uitgedeeld, maar wel dat de wedstrijdleiding pas in de 22e ronde van de race met de mededeling kwam. Uiteindelijk gaf hij een ronde voor het einde vanuit kansloze positie op door zijn wagen in de pits te parkeren.

“De jongens hebben er op de grid alles aan gedaan. Dat hebben ze goed gedaan, ze waren erg alert”, aldus Vettel over zijn problemen op de startopstelling. “We hadden een betere race kunnen hebben als de FIA scherper was geweest. We hebben een regel overtreden want daarvoor kregen we een straf. Het duurde tot diep in de race voordat ze ons daar bericht van gaven. Op dat moment kostte de straf ons veel meer tijd dan als we het eerder in de race hadden geweten. Dat is niet erg professioneel.”

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi stelt daarentegen dat de stewards niet overdreven lang over hun beslissing hebben gedaan: “Het werd door de technisch afgevaardigde aangekaart. Eenmaal doorgeven doken de stewards in de reglementen, bevestigden het bericht en bepaalden de strafmaat.”

Onduidelijkheid bij Aston Martin

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer erkent dat het team de oorzaak van de remproblemen nog niet heeft achterhaald. Naast Vettel kreeg ook teamgenoot Lance Stroll ermee te maken: “De achterremmen raakten oververhit. We reden langzamer dan normaal richting de startopstelling, waardoor er te weinig koeling was. Daar waren we ons bewust van. We hadden de instellingen zo aangepast dat de remmen niet in brand zouden vliegen maar helaas gebeurde dat toch. We weten nog niet waardoor dat kwam.”

Stroll eindigde uiteindelijk als zevende, maar werd na een straf van vijf seconden voor het afsnijden van de baan in duel met Pierre Gasly teruggezet tot de achtste stek.