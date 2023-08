Met vier wereldtitels op zak besloot Sebastian Vettel na twee moeizame seizoenen bij Aston Martin de Formule 1 vaarwel te zwaaien. De coureur uit Heppenheim vond het tijd om zich meer op zijn gezin te richten en zich meer bezig te houden met het milieu. In september stapt Vettel wel weer in een Formule 1-auto: dan rijdt hij met de RB7 uit 2011, waarmee hij zijn tweede F1-titel veroverde.

Vettel zegt in een interview met The Red Bulletin dat de eerste maanden na zijn F1-pensioen 'snel voorbij gingen' en dat het 'fijn was' om van de vrije tijd te genieten. "Mijn beslissing om met pensioen te gaan heeft met veel factoren te maken", legt de viervoudig wereldkampioen uit. "Ik ben niet gestopt omdat ik de sport niet meer leuk vond, te langzaam was of absoluut iets anders wilde doen. Met pensioen gaan is heel individueel."

In het geval van Vettel begon de tijdsinvestering hem aan te staan. De Formule 1 zou dit jaar oorspronkelijk 24 circuits aandoen voor een race, al werden dat met de afgelasting van de Grand Prix van China en Grand Prix van Emilia-Romagna 22. Volgend jaar staan er opnieuw 24 races op de planning. "Voor mij was tijd een van de doorslaggevende factoren: de vele races, weten hoeveel toewijding er nodig is om het werk naar mijn mening goed te doen. Tegelijkertijd heb ik thuis kleine kinderen. Die tijd komt niet meer terug. Om de vraag te beantwoorden: het rijden, de competitie; ik heb er tot het einde van genoten. Wanneer je in de kwalificatie nog maar één kans hebt en je raak moet schieten, de duels... Dat zijn de momenten die ik het meest mis."

Dat woog dus echter niet meer op tegen de nadelen van de Formule 1. "Ik wilde bepaalde compromissen niet meer sluiten", benadrukt Vettel. "Plus mijn kinderen hebben het recht om te verwachten dat ik er meer voor ze ben. Ik denk dat ik ook een beetje uit de wereld ben gegroeid die ik vroeger zo geweldig vond. Dingen die ik ooit als puur wit zag, hadden een bepaalde kleur gekregen."

Blij voor Alonso en Red Bull

Ook al racet Vettel niet meer, zet hij nog regelmatig de tv aan om de Formule 1 te volgen. Hij zegt nog altijd 'heel erg' geïnteresseerd te zijn in de koningsklasse van de autosport. "De eerste race was een beetje vreemd, maar nu kijk ik er met veel plezier naar. Ik ken de sport door en door, ik ben er nog steeds dol op. Misschien zie ik bepaalde dingen anders, maar ik heb niet het gevoel van verdriet als ik naar mijn ex-collega's kijk, helemaal niet."

Dat gevoel heerst er ook niet bij Vettel nu zijn voormalig werkgever, Aston Martin, zo sterk aan het seizoen is begonnen. Vettel nam afscheid van het team uit Silverstone toen het zo worstelde, maar plots stond dit jaar Fernando Alonso al zes keer op het podium namens Aston Martin. Maar ook dat zorgt niet voor een spijtgevoel bij Vettel. "De eerste reactie van veel mensen was: het feit dat de Aston Martin dit seizoen zo snel is, moet nu toch wel tot je doordringen? Oké, misschien zou het makkelijker zijn geweest als de auto totaal waardeloos was, in de zin van: ik mis toch niets. Nee, ik ben vooral blij voor het team", beklemtoont de 53-voudig Grand Prix-winnaar. "En ik ben blij voor Alonso. Jarenlang had hij geen auto waarin hij zijn rijkwaliteiten kon laten zien. Nu kan hij dat wel en staat hij vooraan. Red Bull Racing domineert en ik heb daar nog steeds veel vrienden en kennissen. Ik ben erg blij als ze winnen."