In de zoektocht naar een opvolger van Lewis Hamilton voor het seizoen 2025 zijn meerdere F1-coureurs genoemd, maar ook de naam van viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel klonk even in de paddock. De Duitser zwaaide na 2022 de F1 af, maar zou wel een kandidaat zijn voor Mercedes F1. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports bevestigt Vettel dat hij gesprekken heeft gevoerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar: "We hebben er nog niet echt concreet over gesproken. Ik heb nog steeds contact met mensen die mij jarenlang direct of indirect hebben begeleid of die met het circus hebben meegereisd. Natuurlijk houden we contact, afhankelijk van of het goed of minder goed gaat. Ik heb het geluk dat ik veel mensen ken en als ik ergens nieuwsgierig naar ben, kan ik het direct vragen"

Zelf vond Vettel, die in 2015 de overstap van Red Bull Racing naar Ferrari maakte, het nieuws van Hamilton wat onverwacht. Hij was 'eerst heel sceptisch' en 'dacht dat het niet waar was'. "Maar toen bleek er toch iets van waar te zijn en ik ben heel blij voor Lewis", reageert Vettel op dat nieuws. "Ik heb hem daarna ook meteen een bericht gestuurd en we hebben nog steeds contact. Ik heb ook contact met anderen en met Toto, maar we hebben niet specifiek gesproken over wat de toekomst zou kunnen brengen." Vettel is ervan overtuigd dat Hamilton het goed zal doen bij de Scuderia. "Hij zal het aankunnen, maar de overgang naar een nieuw team is altijd moeilijk, vooral in het begin", waarschuwt hij. "Veel bekende gezichten die je al zoveel jaren kent, zijn verdwenen. Je moet wennen aan de nieuwe omgeving, maar hij zal het aankunnen."

Vettel liet na zijn afscheid van de Formule 1 de deur op een kiertje voor een terugkeer, al was dat met name voor een eenmalige deelname aan de Grand Prix van Japan op zijn geliefde Suzuka. Deze week keerde de Duitser echter terug achter het stuur van een raceauto, al was dat van een ander kaliber: de Porsche 963 LMDh. Aangezien hij weer wat meters heeft gemaakt rijst de vraag of er iets veranderd is in zijn beslissing om afscheid te nemen. Hij benadrukt dat dat niet het geval is. "Maar ik heb destijds ook gezegd dat ik niet wist wat me te wachten stond en dat de stap eruit nu de juiste was voor mij", herinnert hij. "Ik weet niet of er een volgende stap komt. Het voelt op dit moment niet zo. Qua leeftijd ben ik niet de jongste meer, maar als je kijkt naar anderen in het veld, heb ik theoretisch nog genoeg tijd, dus dat is niet het eerste wat me in de weg zou staan. Maar het is op dit moment niet het grootste probleem."