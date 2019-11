Vettel: "Beschuldigingen van Verstappen erg onvolwassen"

Het blijft één van de voornaamste vraagtekens voor de Grand Prix van Brazilië: hoe komt Ferrari ditmaal voor de dag? De plotselinge inzinking na de technische richtlijn in Austin belooft weinig goeds voor de Scuderia, maar volgens Sebastian Vettel is veel het te vroeg om dergelijke conclusies te trekken. Dat Verstappen na afloop van de vorige Grand Prix onomwonden van 'vals spel' sprak, vindt de man uit Heppenheim dan ook weinig collegiaal.

"Ik kan er niet veel meer over zeggen. Ik denk alleen dat zijn opmerkingen erg onvolwassen waren", reageert Vettel desgevraagd tegenover onder meer Motorsport.com. "Het is aan ons om op de baan het best mogelijke antwoord te geven. In Austin hadden we natuurlijk geen goed weekend, vooral de zondag verliep daar niet naar wens. Mijn race is eigenlijk nooit echt begonnen, maar goed: in het algemeen was onze race pace minder sterk dan in de races daarvoor en ook minder sterk dan verwacht", zint de Duitser duidelijk op revanche op het Autodromo José Carlos Pace.

Waar de buitenwereld meteen naar de technische richtlijn van de FIA wijst als verklaring, gaat Vettel niet mee in dergelijke bespiegelingen. Volgens hem is Ferrari het hele jaar al sterker in de kwalificatie dan tijdens de race. "We werken natuurlijk keihard om iedere race ijzersterk voor de dag te komen. We hebben onszelf de afgelopen weken ook wel degelijk verbeterd op dat vlak, maar de race pace blijft toch onze achilleshiel. Al is het normaal gesproken niet zo slecht als in Austin."

Tussen de meren van São Paulo wil Vettel vooral antwoorden met zijn rechtervoet en het recente verleden achter zich laten. Dat geldt ook voor de 'onvolwassen' opmerkingen van Verstappen. De Ferrari-coureur voelt bijvoorbeeld geen noodzaak om dat nog eens onder vier ogen met de Limburger te bespreken. "Ik negeer het gewoon. Het is namelijk niet meer relevant." Verstappen wenst de situatie eveneens achter zich te laten. "Ik wil er liever niet meer reageren. Het is belangrijker dat we ons nu focussen op de laatste twee races van dit seizoen en het op de baan uitvechten", laat hij in een reactie aan onder meer Motorsport.com weten.

Waarom Verstappen met de beschuldigende vinger naar Ferrari wees: