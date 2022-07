Vettel heeft begrip voor protest Silverstone: “Ze zijn wanhopig”

Activisten van Just Stop Oil kwamen tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix op de baan, zoals op vrijdag al aangekondigd werd door de Engelse autoriteiten. Tegen de tijd dat de wagens op die plek aankwamen, was de race al stilgelegd vanwege de zware crash van Zhou Guanyu. Zeven mensen werden aangehouden naar aanleiding van het protest, Formule 1-baas Stefano Domenicali noemde het levensgevaarlijk.

Hoewel de wijze van het protest door coureurs veroordeeld werd, zei Vettel de inhoudelijke zorgen te delen. “Ik denk dat er al over gesproken werd, iedereen mag zijn eigen mening hebben”, zegt de Duitser, die negende werd op Silverstone. “Ik denk niet dat deze mensen uit frustratie handelen, maar ze zijn wanhopig. Ik heb sympathie voor hun angst en zorgen, het probleem dat op ons afkomt is gigantisch. Dat begrijpt iedereen. Maar ik zie ook de andere kant. Er zijn marshals die hun leven riskeren om deze mensen tegen te houden. Iedereen die betrokken is bij de race komt in gevaar: coureurs én marshals. Er zitten twee kanten aan dit verhaal. De boodschap was heel duidelijk en die begrijp ik ook zeer zeker.”

Voormalig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton is blij dat “mensen voor de aarde vechten”, maar noemde het protest bijzonder gevaarlijk: “Dit is een hele gevaarlijke sport, dat hebben we nogmaals kunnen zien”, schrijft Hamilton op Instagram met betrekking tot de crash van Zhou. “Ik was niet op de hoogte van het protest vandaag, hoewel ik mensen steun die opstaan voor de wereld en zaken waar ze in geloven, moet het wel op een veilige manier gebeuren. Spring niet op een circuit waar we racen, we willen je niet in gevaar brengen.”

“Ik denk dat mensen de mogelijkheid moeten krijgen zich uit te spreken en over alles mogen protesteren, dat is hun goed recht”, meent racewinnaar Carlos Sainz. “Ik geloof niet dat de beste manier is om op een F1-circuit te lopen. Ze liepen zelf gevaar en brachten ons in gevaar. Ik heb begrip voor ze, maar ik denk ook dat de Formule 1 al veel doet door de uitstoot vanaf 2030 te beperken tot het minimum. We pushen en de Formule 1 en FIA werken hier heel hard aan.”

