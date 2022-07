Na zes seizoenen in dienst van Ferrari maakte Sebastian Vettel begin 2021 de overstap naar Aston Martin. Het eerste contract dat hij bij de Britse sportwagenfabrikant tekende, loopt eind dit jaar af en dat zorgde voor geruchten over zijn toekomstplannen. In een Britse televisieshow gaf de coureur uit Heppenheim zelfs toe dat hij zichzelf afvroeg of het racen nog wel te rijmen valt met de klimaatkwesties waarover hij zich uitspreekt, waarmee hij met potlood een vraagteken achter zijn toekomst zette.

Inmiddels is Vettel begonnen met het uitgummen van dat vraagtekentje. In de aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk laat Vettel doorschemeren dat hij graag door wil gaan bij Aston Martin en dat er van beide kanten de intentie is om de samenwerking te verlengen. "Welja, ik race dit weekend en volgend weekend ook", antwoordt hij lachend op een vraag over zijn toekomst in de Formule 1 en bij Aston Martin. "Daarna gaan we op een gegeven moment met elkaar in gesprek, zoals ik al heb gezegd. Ik praat met het team en ik denk dat er een duidelijke intentie is om met elkaar verder te gaan. Binnenkort zullen we zien waar we staan."

Dat er vanuit Aston Martin intenties zijn om verder te gaan met Vettel, is uit recente uitspraken van teambaas Mike Krack wel gebleken. "Wij zijn altijd duidelijk geweest dat we graag willen dat hij lang bij ons doorgaat, als hij dat tenminste wil. We praten met elkaar en we hebben een heel goede relatie", zei Krack toen. "Het is ook niet zo dat we elkaar deadlines hebben gegeven. Hij weet ook wel dat we op een gegeven moment in de problemen komen als we het te lang laten voortduren, maar we hebben gesprekken waaruit vertrouwen blijkt. Wat dat betreft is het allemaal goed."

Enerzijds waren er vermoedens dat Vettel zijn helm eind 2022 aan de wilgen zou hangen, maar ook werd hij recent in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Zo zou de Duitser een van de kandidaten zijn om de tegenvallende Daniel Ricciardo te vervangen bij McLaren. Zelf weet Vettel niets van de vermeende interesse van McLaren in zijn diensten. "Natuurlijk ken ik daar een paar mensen, maar ik denk dat het simpelweg geruchten zijn."