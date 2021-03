Vettel wil teamcollega's beter leren kennen

Vettel werd vorig jaar aan de kant gezet door Ferrari en leek zelfs even op weg naar de uitgang van de Formule 1, maar Aston Martin besloot de viervoudig wereldkampioen een kans te geven. Voor de Duitser betekende de overstap van de Italiaanse recordkampioen naar het kleine Engelse team een flinke cultuurschok, maar inmiddels heeft Vettel het erg naar zijn zin in Silverstone. Wel heeft hij nog wat moeite met de namen en gezichten van zijn nieuwe collega’s. “De mensen beter leren kennen is erg belangrijk, want dan begrijp je ze ook beter en dan kun je makkelijker over de auto en dat soort zaken praten.”

Ook zijn kennis over de besturing van de AMR21 laat nog wat te wensen over, vervolgt Vettel. “Het besturen van deze auto voelt anders aan. Uiteraard heeft elke F1-wagen stuurbekrachtiging, maar elke stuurbekrachtiging is weer net iets anders afgesteld en dat geeft je meteen een heel andere indruk.” Een andere uitdaging waar Vettel mee te maken heeft is de rake van de Aston Martin. De AMR21 is veel vlakker afgesteld dan de wagens van Ferrari en Red Bull waarmee de Duitser de afgelopen jaren heeft gereden. “De auto heeft een compleet andere filosofie”, legt Vettel uit. “Het is een ander team en een andere auto, dus hij rijdt ook heel anders. En ook in de auto voelt alles anders aan, alleen al wat betreft het comfort. De pedalen voelen anders aan en de stoel is anders.”

Vettel laat zich niet verleiden tot het maken van een vergelijking tussen de AMR21 en de wagens waarmee hij bij Ferrari reed. Wel geeft hij aan dat het een geweldige ervaring is om iets nieuws uit te proberen. “Het is interessant, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat je wagen met een hoge rake hebt en dat je opeens in een Mercedes zit als je de wagen laat zakken. Vervolgens is het ook niet zo dat als je de rake omhoog brengt, je opeens in een Red Bull zit. Het is veel complexer dan dat.”