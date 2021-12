Vettel: AMR21 heeft te veel luchtweerstand, te weinig downforce

De licht aangepaste technische reglementen voor 2021 hebben Aston Martin hard geraakt. De renstal heeft daardoor moeite gehad om de rivalen in de middenmoot bij te benen. Hoewel Sebastian Vettel in Azerbeidzjan op het podium stond en er ook in Monaco veel punten werden gescoord, hebben rivalen Alpine en AlphaTauri met name na de zomerstop veel beter gescoord. Daardoor staat Aston Martin met nog twee races te gaan op de zevende plek bij de constructeurs en dat lijkt dan ook het maximaal haalbare.

Waar ligt dat dan aan? Volgens Vettel, die het team afgelopen winter kwam versterken, komt de AMR21 op twee punten tekort: er is teveel luchtweerstand en te weinig downforce. “We hebben races gehad waarbij de race heel goed voelde, maar ook races waarin ik het heel lastig had. Hoe competitief je bent, dat is wat in het algemeen telt”, zegt Vettel. “In competitieve termen denk ik dat onze auto iets te veel luchtweerstand heeft. We hebben geen superefficiënte auto en we hebben niet genoeg downforce. Dat is denk ik het grootste zwakke plek en het is lastig om dat de baas te worden.”

Inzetten op goede afstelling en weinig bandenslijtage

Vettel en teamgenoot Lance Stroll boekten af en toe toch mooie resultaten door om de zwakke plekken van de Aston Martin-bolide heen te rijden. Zo werd er gefocust op banden sparen, wat weer extra strategische opties gaf. “Sommige circuits waren goed voor ons, op andere kwamen we dat te boven door misschien een goede afstelling te vinden, goed werk te leveren met de banden en door een goede strategie te vinden. Als de auto in het venster zit, kunnen we het redelijk doen en punten pakken. Het is ten eerste niet altijd makkelijk om hem in dat venster te krijgen, ten tweede is het extreem competitief waar wij zitten. Het lijkt erop dat andere teams halverwege het seizoen misschien iets meer vooruitgang hebben geboekt dan wij.”

Het technische reglement gaat in 2022 op de schop en dat geeft Aston Martin de kans om de weg omhoog weer te vinden. Eigenaar Lawrence Stroll heeft geen geheim gemaakt van de ambitie om binnen vijf jaar mee te doen om het kampioenschap en daarvoor heeft hij personeel bij topteams weggehaald om belangrijke technische posities te gaan bekleden. Ook op andere fronten is de groei van het team te merken, stelt Vettel. “De grote onbekende voor volgend jaar is natuurlijk wat er gaat gebeuren met de veranderde auto enzovoorts, maar die vraag kunnen we volgend jaar pas beantwoorden. Maar in het algemeen is dit team sterk. Zowel qua engineering als operatie op het circuit is dit een sterk team. Ik denk dat het snel groeit, er zijn veel plannen en er komen mooie dingen aan.”