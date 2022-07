Vettel ademt ‘ongezonde’ remstof in, FIA komt in actie

Sebastian Vettel stapte zondag na de Oostenrijkse Grand Prix uit met een gezicht dat zwart was van de remstof die hij tijdens de race in de helm had gekregen. Volgens de Duitser ligt dat aan de aangepaste brake duct-regels voor dit jaar. Teams moeten de luchtstroom van de remmen direct naar achteren stuwen. Voorheen werd dat door de wielen naar de buitenkant van de wagen gedrongen. De FIA moet naar het probleem kijken om tot verbetering te komen, hij gelooft dat er een simpele oplossing voor is.

“Om eerlijk te zijn is dat iets waar ze naar moeten kijken. Het ontwerp van de brake ducts en de vooras is dit jaar zo dat alle remstof zo in ons gezicht vliegt en dat is niet goed”, zegt Vettel bij Sky. “Het inademen van carbonstof is niet heel gezond. Ik hoop dat de FIA er heel snel naar kijkt, het is een onzinnige regel en eenvoudig aan te passen.”

Naar verluidt is Vettel de eerste dit seizoen die de FIA geattendeerd heeft op dit probleem, de autosportfederatie heeft aangegeven ernaar te gaan kijken. Het staat op de agenda tijdens de volgende bijeenkomst van de sportieve adviescommissie van de Formule 1, waarin diverse teamleden zitting hebben. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk probleem aan de oppervlakte is gekomen. Valtteri Bottas had er in 2019 ook last van. Hij kwam bij het snuiten van zijn neus destijds ook piepkleine carbondeeltjes tegen.

Gevraagd wat de FIA ertegen kan doen, zegt Vettel: “Ik weet niet of er iets gedaan kan worden. Uit de eigen remmen komt er stof, maar dat is minimaal. Het komt altijd van de andere auto’s en het blijft waarschijnlijk ook zo. Na de race snuit je altijd zwart spul, ik weet niet wat dat jaar na jaar voor je lijf betekent. Geen idee. Ik denk niet dat iemand daar ooit naar gekeken heeft. Ik adem het liefste schone lucht, maar ik weet niet wat er gedaan kan worden.”

Voormalig Formule 1-coureur Mika Salo is bijna twintig jaar geleden aan zijn longen geopereerd nadat hij een grote hoeveelheid carbonstof binnen had gekregen. Die operatie vond plaats nadat hij zijn Formule 1-carrière afsloot in 2002.