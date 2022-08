Door gridstraffen bij veel andere coureurs mocht Sebastian Vettel de race op Spa-Francorchamps als tiende aanvangen. De hele race kon hij in de top tien blijven en met de achtste plaats aan de finish pakte de Duitser vier kostbare WK-punten. De zevende plaats was zelfs mogelijk. Na zijn pitstop haalde hij Pierre Gasly in richting Raidillion, maar op Kemmel Straight werd hij door zowel Gasly als Esteban Ocon weer ingehaald. Vettel kon de AlphaTauri-coureur nog terugpakken in bocht acht, maar Ocon kon hij niet meer bijhalen.

Tegen het Duitse Sky Sport zegt Vettel het jammer te vinden dat hij dat ene plekje niet kon heroveren. “De achtste plaats irriteert me een beetje. We hadden bij de pitstop het momentum verspeeld en ik kon Gasly niet meteen inhalen. Als dat wel was gelukt, hadden we misschien zevende kunnen worden. Esteban [Ocon] was op het einde wat sneller, maar ik wist dat de banden zouden degraderen en dat was ons sterke punt richting de blauwe wagens [van Alpine]. Het is jammer dat het niet gelukt is. De achtste plaats is geen overwinning, maar voor ons wel goed. Wat we meenemen uit dit weekend is niets nieuws: de kwalificatie is belangrijk en momenteel is die slecht bij ons.”

"Auto niet snel genoeg"

Het is duidelijke taal van Vettel. Nog duidelijker wordt hij als hij vertelt waar de problemen op zaterdag dan zitten. “De auto is niet snel genoeg, zo simpel is het. Gisteren waren we het negende of tiende team qua snelheid, de Williams-rijders gingen duidelijk harder. Ik voelde me ook niet heel lekker in de auto. We begrijpen de wagen nog niet zo goed in de kwalificatie.”

Gevraagd naar de loop van zijn afscheidstournee, is de man uit Heppenheim net zo duidelijk. “Ik haat dat woord. Ik zie het niet zo. Ik maak het seizoen af, en daarna gaat het verder. Niet meer met racen, maar er gaat wel iets anders gebeuren. Daarom zie ik het niet als afscheid, maar ik ben dan wel weg. Ik verheug me nu op de races die komen en dan eerst op een tijdje nietsdoen. Daarna geloof ik dat stilzitten en niets doen ook niet goed is, daarvoor ben ik ook niet het type.”