Als dertiende begon de viervoudig wereldkampioen aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. Door een sterke opening glipte Sebastian Vettel naar de negende positie en kon door een uitvalbeurt van Alpine-coureur Fernando Alonso nog een plekje klimmen. Door een bandenwissel van Kevin Magnussen schoof de Aston Martin-rijder naar de zevende stek en bleef vervolgens lang op die positie rijden. Een spinnende Charles Leclerc leverde hem nóg eens een plekje op, maar een sterk rijdende Yuki Tsunoda en een terugkomende Ferrari-coureur verwezen hem vervolgens naar P8. Dit werd uiteindelijk de positie waar hij de race in zou finishen. Vettels eerste punten van het jaar zijn binnen.

"Dit voelt als een overwinning", zegt Vettel, die teamgenoot Lance Stroll er met een tiende plek een dubbele puntenfinish van zag maken. "We moeten natuurlijk eerlijk bekennen dat we niet de rapsten zijn. Eigenlijk staan we ergens onderaan, maar de omstandigheden dit weekend hielpen ons. Op het juiste moment besloten wij naar slicks te gaan. Ik was uiteindelijk van mening dat we nog wel twee rondjes eerder hadden gekund. Ik kreeg natuurlijk niet de kans om Charles af te houden. Hij was wel drie of vier seconden sneller. Als je mij had gezegd dat ik vier ronden voor het einde nog tegen een Ferrari zou strijden, dan had ik je niet geloofd. Uiteindelijk werd het de achtste plek, het voelt niet zo fijn als winnen... maar ik heb slechtere races gehad die ik alsnog op een podium finishte."

Volgens de Duitser is de AMR22 nog steeds tricky en is het tempo nog niet op orde. "We hebben niets meegebracht dat bijdroeg aan de performance", gaat hij verder. "We hebben het gevoel met het stuur iets aangepast, maar dat houdt niet over. Ik denk dat je aan boord van de auto kan zien hoe lastig het is, zelfs op rechte stukken. Het is wat het is, maar dit resultaat smaakt daarom des te beter."

Het Australische Grand Prix-weekend werd met in totaal vier crashes een drama voor Aston Martin. De dubbele puntenfinish in Italië was daarom meer dan welkom en geeft volgens Vettel een boost binnen het team. "Dit is echt belangrijk. We werken echt keihard, dat moet ook als team in de achterhoede. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het harde werken eerder niet zo waardeerde. maar dit is echt wel anders. Hier krijg je niet zo snel een beloning als je hard hebt gewerkt. Dus dit resultaat is meer dan welkom. Ik ben blij voor het team dat we met beide auto's in de punten zijn gefinisht."