Bleekemolen vreest voor Perez: "Ricciardo is zitje 2024 aan het veiligstellen"

De positie van Sergio Perez bij Red Bull Racing lijkt al enige tijd onder druk te staan. Daar waar teamgenoot Max Verstappen de wereldtitel al lang en breed heeft veiliggesteld, moet de Mexicaan in het restant van het seizoen aan de bak om tweede te worden in de titelstrijd. In Mexico is Lewis Hamilton hem tot op twintig punten genaderd, al heeft Perez de Mercedes-coureur daar ook een perfecte kans voor geboden. Een botsing met Charles Leclerc in de eerste bocht leverde dermate veel schade op aan zijn RB19 dat hij voor eigen publiek al na één ronde klaar was.

Daar waar Perez na afloop verklaarde dat het een race-incident was, is Sebastiaan Bleekemolen minder mild in zijn oordeel. "Kijk, hij rijdt daar natuurlijk voor zijn thuispubliek. En dan denk je 'Dit is mijn kans, ik kan nu als eerste die eerste bocht in gaan'. Maar hij vergeet gewoon dat er twee man naast hem rijden. Hij focust zich alleen maar op die kerbstone", analyseert hij het incident in gesprek met Motorsport.com. "Je kon op de onboard heel goed zien dat hij bij het 50 meterbord al begon met sturen, dat is gewoon veel te vroeg. Normaal stuur je daar nog helemaal niet in, dus hij probeerde ze af te knijpen of al naar de kerbstone te rijden. Hij deed iets wat gewoon een beginnersfout is, echt zo stom. En is het de druk? Is het nu de druk van eerder dit seizoen, toen hij al zo slecht presteerde? Ik weet het niet, maar dit was echt een aanfluiting. Echt een aanfluiting."

'Nog één race zoals Mexico nodig'

De snelle uitvalbeurt van Perez in Mexico kwam in een weekend waarin Daniel Ricciardo, de man die het vaakst genoemd wordt als zijn mogelijke vervanger, juist uitblonk. In zijn tweede race na zijn handblessure kwalificeerde de goedlachse Australiër zich knap op de vierde positie, om op zondag een sterke race te bekronen met de zevende plek en zes punten. Gezien de snelheid van Yuki Tsunoda viel een deel van die prestatie toe te schrijven aan de bolide van AlphaTauri, al oordeelde Bleekemolen ook: "Ricciardo heeft gewoon een heel goed weekend gehad."

De keuze van Red Bull voor de invulling van het zitje naast Verstappen wordt er hierdoor niet makkelijker op, al denkt Bleekemolen dat Ricciardo zichzelf in Mexico wel een dienst heeft bewezen. "Als je het mij vraagt, is hij zijn zitje bij Red Bull voor volgend jaar - hij is natuurlijk ook de lieveling van Christian Horner - redelijk aan het veiligstellen", zegt hij, waarna hij vervolgt. "Hij is natuurlijk een man met uitstraling en een bak ervaring. Ik twijfel zelf een beetje over de absolute snelheid van Ricciardo, maar zijn ervaring en het feit dat hij een teamspeler is, maakt hem wel een goede teamgenoot van een heel snelle rijder." Toch verwacht Bleekemolen dat de zaak nog niet helemaal rond is voor Ricciardo. "Ik denk dat hij daar nog één race zoals Mexico voor nodig heeft. Ik denk dat hij er dan wel is."

